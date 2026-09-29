La naturaleza bate otro récord mundial: descubren en un parque volcánico de EEUU un organismo que vive a temperaturas de 70 º C

Un equipo de investigadores de la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos, identificó una nueva especie de ameba capaz de sobrevivir a temperaturas de hasta 70 grados Celsius. Es el nuevo récord mundial de tolerancia térmica documentado hasta ahora en un organismo eucariota, el grupo biológico que incluye a los hongos, las algas, los animales y las plantas.

El hallazgo se produjo en un tributario de Hot Springs Creek, dentro del Parque Nacional Volcánico de Lassen (California), un parque volcánico activo en la cordillera de las Cascadas.

Un estudio publicado en la revista científica Cell describe a la nueva especie, bautizada Incendiamoeba cascadensis. El equipo la aisló en 14 de los 20 puntos de muestreo geotérmico que analizó a lo largo de tres años, entre 2023 y 2025.

¿Qué récord de tolerancia al calor bate la ameba hallada en el parque volcánico de Lassen?

El récord que establece el estudio corresponde al crecimiento activo de la ameba, un límite distinto al de su supervivencia a temperaturas más altas. Incendiamoeba cascadensis se multiplica con normalidad hasta los 63 grados, sin actividad de crecimiento a partir de los 64.

Esa cifra supera los 60 grados que hasta ahora se consideraban el techo para un organismo eucariota, marcado por ciertos hongos y algas rojas.

Por encima de ese umbral, la ameba deja de multiplicarse, pero no muere de inmediato. A 66 grados se enquista, adopta una forma compacta y entra en una dormancia parcial.

Mantenida a 70 grados durante cinco minutos, se enquista por completo y sobrevive en un estado de latencia, sin actividad ni reproducción. Recupera su funcionamiento normal si la temperatura baja después a 60 grados, aunque ya no lo hace tras pasar por los 80 grados.

La motilidad activa (el movimiento propio del organismo) se mantiene hasta los 64 grados, con un pico a los 57 grados. Ese mismo valor marca el límite superior del rango óptimo de crecimiento, entre 55 y 57 grados. El crecimiento mínimo se registra a partir de los 42 grados.

¿Dónde se descubrió esta nueva especie de ameba en Estados Unidos?

El género recibió el nombre de Incendiamoeba, derivado del latín incendiarius («que incendia»), en referencia a su tolerancia al calor extremo. El término cascadensis alude a la cordillera de las Cascadas, donde se encuentra el parque.

Antes de este hallazgo, ninguna otra ameba conocida había superado los 57 grados de crecimiento activo, el límite que marcaba Echinamoeba thermarum.

Angela Oliverio, investigadora de la Universidad de Siracusa y autora principal del estudio, explicó según la Agencia SINC que «estos resultados nos muestran que los eucariotas pueden crecer a temperaturas más altas de lo que creíamos posible».

¿Cómo logra esta ameba resistir un calor que mataría a otros organismos?

La termotolerancia de Incendiamoeba cascadensis se apoya en varios mecanismos moleculares. El organismo enriquece su producción de chaperonas moleculares (unas proteínas que ayudan a otras proteínas a mantener su forma bajo estrés) y repara su ADN de forma más eficiente que la mayoría de amebas.

Además, regula con mayor precisión el tráfico de sus membranas internas, el sistema que transporta nutrientes y desechos dentro de la célula.

«Descubrimos que I. cascadensis presentaba una mayor concentración de aminoácidos con carga positiva en su superficie, algo que observamos en otros organismos termófilos (que soportan el calor extremo)», añadió Oliverio.

Ese rasgo de carga superficial positiva es habitual en microorganismos procariotas adaptados al calor extremo, pero resultaba desconocido hasta ahora en un eucariota.

La tolerancia térmica de los eucariotas sigue, de todos modos, muy por debajo de la de los procariotas más resistentes, como la arquea Methanopyrus kandleri, hallada en fuentes hidrotermales oceánicas y capaz de soportar hasta 122 grados.