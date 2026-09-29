Cristiano se estanca en la carrera de los 1.000 goles con Messi al acecho

La carrera de los 1.000 goles es la gran obsesión de Cristiano Ronaldo. Desde hace tiempo fue un número que se convirtió en el último gran reto de su carrera deportiva. Con su retirada cada vez más cerca, el portugués se ha visto envuelto en una dinámica muy negativa que se contrapone con el momento más goleador de Leo Messi de los últimos años. Un paralelismo que ha encendido el debate sobre si la línea de meta es cuestión ya de dos y no de uno.

La brecha que lo cambió todo fue la Copa del Mundo. Cristiano gozaba de un oasis de tranquilidad después de ganar la liga saudí con el Al Nassr y con 973 goles a sus espaldas, mientras que el argentino gozaba de 911. Sin embargo, el paso del luso por Estados Unidos ha frenado en seco su marcha directa a los 1.000. Y es que en dos meses y medio tan solo ha podido meter 6 goles más, es decir, 979. Su última diana fue el pasado 9 de septiembre frente al Abha, pero la tendencia le ha hecho perder el olfato que venía demostrando todo el año.

Todo lo contrario a Messi, que en el mismo lapso de tiempo ha marcado 20 goles más y ya está en 931 dianas. Una distancia de 48 goles que sigue siendo muy grande, pero que necesita provocar en Cristiano Ronaldo un sentimiento de reactivación inmediata que no está encontrando con Portugal. Fue convocado en el parón de selecciones para jugar la Liga de Naciones, pero con Gales no encontró el gol y ni jugó ni un minuto contra Noruega. Algo impensable para los que conocen el linaje del portugués.

En la ventana internacional aún tiene dos partidos. Dinamarca este jueves y el domingo otro asalto contra Noruega. A sus 41 años, Cristiano es consciente de la necesidad de dosificar y administrar bien los minutos para lograr el objetivo. También está Arabia Saudí, donde también tiene un camino en el que puede solventar el bache y recuperar la confianza.

Solo 21 goles le quedan, pero el portugués no quiere que se convierta en una obsesión en cada partido. Reconoce que ser el primero en la historia en lograrlo supondría el broche perfecto para dar por cerrada su carrera. La presión de Messi, como siempre ha sido, supone una motivación extra de ponerse las pilas. Ambos quieren seguir haciendo historia y cada gol los acerca a ambos a las cuatro cifras. Otro reto más para dos veteranos que conocen a la perfección la exigencia de romper barreras para seguir asombrando al mundo.