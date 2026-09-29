El Cachorro, sus amigos y el Sevilla: las raíces que Luis de la Fuente nunca olvidó

Luis de la Fuente acaba de renovar como seleccionador español hasta 2032, pero Pablo Blanco, leyenda del Sevilla, sigue viendo en él al entrenador al que confió un juvenil de conjunto hispalense en la temporada 2000-01. El técnico riojano pasó cinco campañas en la cantera de Nervión y por sus manos pasaron futbolistas como Sergio Ramos, Antonio Puerta, Diego Capel o Lolo.

«Ahora es muy fácil decir que se le veía espectacular», admite Blanco. Lo que más le impresionó entonces fue su manera de ser: «Siempre ha sido una gran persona e inteligente. Creía en la normalidad». Permaneció cinco años al frente del juvenil porque, a juicio del sevillista, «todo lo hacía bien». De la Fuente conocía a sus jugadores, sabía llevar el vestuario y les ayudó a dar los primeros pasos hacia el fútbol profesional.

Del juvenil del Sevilla a la Selección

Blanco reconoce en la Selección al mismo entrenador que trabajó junto a él en Sevilla. «Ha mostrado una coherencia espectacular. Conoce lo que tenemos, ha apostado por la base a la que conoce y ha hecho un grupo muy homogéneo, muy de él y de su forma de trabajar», explica. Lo define, además, como un hombre «muy sensato». Una forma de dirigir que ya mostraba en aquel juvenil y que después trasladó a los conjuntos en los que ha estado y a los distintos equipos de España.

El éxito tampoco ha cambiado, según Blanco, su relación con quienes estuvieron a su lado. Cuenta que han mantenido el contacto durante su etapa en la Selección y señala la amistad del técnico con Antonio Valle, delegado de aquel juvenil. «Es buena persona, no olvida a sus amigos. Ni estando abajo ni estando arriba», asegura. También recuerda el cariño con el que hablan de él los futbolistas que pasaron por sus manos.

Sevilla sigue siendo su casa

De la Fuente jugó en el Sevilla, entrenó en su cantera y conserva un vínculo personal con la ciudad. Su devoción por el Cristo del Cachorro, en Triana, le acompaña desde hace años. El seleccionador ha mostrado públicamente la pulsera de la hermandad que le regaló Paloma, asesora del seleccionador y persona de su máxima confianza.

«Se le quiere mucho porque él quiere a Sevilla. Si tú quieres a Sevilla, Sevilla te quiere a ti», resume Blanco. Cree que De la Fuente supo entender una ciudad «muy futbolera», en la que hay que aprender a convivir con todos. Por eso, cuando escucha hablar de la fortuna que ha acompañado al seleccionador, tiene clara su respuesta: «No es que tenga suerte, es que se la ha labrado él».