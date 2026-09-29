Pogacar aspira a reaparecer en los Europeos de ciclismo sin haberse cumplido un mes de su terrible caída

Tadej Pogacar podría volver a la competición en el Campeonato de Europa de ciclismo que se celebra en Eslovenia entre el próximo 2 y 7 de octubre. El mejor ciclista del momento tiene la intención de volver a la competición este domingo, un mes después de sufrir una aparatosa caída en La Vuelta España que le provocó una fractura de clavícula y una fractura cervical en la vértebra C7. En los últimos días ya ha salido a entrenar y ahora está presionando para regresar ya a la competición con la clásica de la Lombardía, que se celebra el 10 de octubre, en el punto de mira.

Los ciclistas están hechos de una pasta especial y el que ya es considerado como el mejor de la historia de este deporte, aún más. Tadej Pogacar amenaza con volver en tiempo récord, solo un mes después de su caída el pasado 29 de agosto en la octava etapa de La Vuelta a España, que le obligó a abandonar la ronda española, la única gran vuelta que aún no ha conquistado. El ciclista esloveno tuvo que pasar por el quirófano después de sufrir una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura cervical estable en la vértebra C7.

29 días después de la caída y su operación, Tadej Pogacar salió a entrenar hace unos días para lucir por última vez el maillot de campeón del mundo de ciclismo. Lo hizo en una sesión en la que estuvo acompañado por el irlandés Eddie Dunbar y su pareja Urska Zigart, corredora del AG Insurance-Soudal Team. Más que por lucir el maillot de campeón por última vez, el entrenamiento de Pogacar tenía un motivo: estar presente en el Campeonato de Europa de ciclismo que se celebra este domingo en Liubliana.

Pogacar quiere estar en el Campeonato de Europa

Según informa El Periódico, Pogacar habría telefoneado a Xavier Mir para preguntar al cirujano que le operó si pudiera tener el alta con el objetivo de disputar el Campeonato de Europa de ciclismo que se celebra en Eslovenia durante la próxima semana y que tendrá el domingo como día grande con la prueba de ruta masculina.

Guess who got spotted today on his first ride as non World Champion. Pogi together with Eddie and Urška in his European champion’s jersey. 🇪🇺 Spotted by Simone (scienceofcyclin). Grazie 🙏🏼 pic.twitter.com/bfMzpV2iU8 — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) September 27, 2026

Así que Tadej Pogacar está presionando para poder acompañar a la selección eslovena en estos europeos, mientras su equipo, el UAE Team Emirates, le recomienda parar hasta el próximo año 2027 con el objetivo de sanar las zonas dañadas y tomarse un descanso antes de la vuelta a la competición el próximo año. Más que por la disputa del Campeonato de Europa, el ganador de cinco Tours de Francia quiere disputar esta competición como entrenamiento antes de la clásica de Lombardía que se celebra el próximo 10 de octubre. Pogacar ha ganado esta carrera en las últimas cinco ediciones y en 2026 quiere ir a por la sexta… aunque su equipo no se lo aconseje.