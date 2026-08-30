Pogacar enseña sus graves lesiones en el hospital tras su accidente en La Vuelta

Tadej Pogacar ha salido a tranquilizar a sus fans tras su estremecedor accidente en La Vuelta. El esloveno sufrió una caída en la octava etapa y acabó con heridas que le obligaron a tener que abandonar la competición. Después de conocerse su parte médico, el ciclista de UAE Team Emirates-XRG reapareció en sus redes sociales para compartir cómo se encuentra desde el hospital.

«Conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones». Así de contundente fue el comunicado de su equipo horas después de que Pogacar fuese trasladado de urgencia, ensangrentado y con una imagen desencajada entre lágrimas. Después de descartar lesiones graves ni secuelas neurológicas, el esloveno salió este domingo mostrando sus heridas de guerra con un collarín, varios vendajes en cara y cuerpo y muestras de que la caída había sido bastante fuerte.

Todo ello con la canción ‘Stayin Alive’ de Bee Gees. Más allá de lo más visible, se puede ver aún a Pogacar tumbado en la cama con heridas recientes y se espera que siga los próximos días ingresado antes de volver a su domicilio. Pogacar pasará por quirófano para tratar la clavícula, pero se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral. Pogacar permanecerá bajo la supervisión médica para seguir tratando las heridas más superficiales.

El accidente ocurrió en la octava etapa de La Vuelta cuando estaba a 32 kilómetros de la línea de meta. Pogacar se fue al suelo y trató de continuar, pero no pudo por las graves lesiones y fue trasladado en ambulancia al hospital de Gandía. Un capítulo en su carrera muy duro que pone fin a su liderato después de haber sido el más regular en el torneo español. Aún se desconoce su fecha de vuelta, pero la imagen del esloveno ha servido para transmitir tranquilidad y descartar algo más grave.