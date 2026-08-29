Coquard se aprovecha de la caída de Pogacar y se impone en la etapa caótica de La Vuelta

El francés Bryan Coquard fue el vencedor al esprint de la octava etapa de La Vuelta, disputada entre Puçol y Xeraco, de 171 km, en la que se retiró por caída el líder Tadej Pogacar (UAE), ocupando el primer lugar de la general el español Enric Mas.

En un final caótico, Coquard ganó al esprint con un tiempo de 3h.47.06, a una media de 45,2 km/h, por delante del danés Mads Pedersen y del belga Jordi Meeus. El nuevo líder es el español Enric Mas (Movistar), con un minuto de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic y de 1.11 respecto al austríaco Felix Gall.