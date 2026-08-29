Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 8 de hoy sábado, 29 de agosto

Tras la increíble octava etapa caótica de la Vuelta a España 2026 que hemos presenciado este sábado, podemos decir que Enric Mas se convierte en líder después de que Tadej Pogacar se viese obligado a abandonar por su accidente. El ciclista español se ha colocado primero en la clasificación general, con Félix Gall en segunda posición y Primoz Roglic tercero. Aunque la distancia es de apenas 1 minuto y 11 segundos entre primero y segundo y 1 minuto y 33 segundos entre el segundo y tercero.

Clasificación de la etapa 8 de La Vuelta a España

Así queda la clasificación general de La Vuelta a España