Pogacar abandona La Vuelta tras sufrir un accidente y se marcha de urgencia en ambulancia

El cinco veces campeón del Tour de Francia, tras su victoria hace poco más de un mes, marchaba con el maillot rojo de La Vuelta desde el primer día, la contrarreloj de Mónaco. El martes, en Andorra, dio ya un buen golpe a la general para mandar con casi cuatro minutos por delante del español del Movistar Team Enric Mas, mientras que volvió a ganar la sexta etapa en Castellón.

Sin embargo, la máquina eslovena no se libró del infortunio en forma de caída este sábado, cuando el pelotón, ya agrupado, enfilaba el puerto de Barx. Pogacar se fue contra otros corredores, a falta de conocer su explicación de lo sucedido y, pese a que varios ciclistas cayeron, solo el esloveno se quedó en el suelo incapaz de ponerse en pie. El de UAE Team Emirates-XRG fue atendido y trató de reanudar la marcha, pero lo descartó por completo.

Un accidente trágico

Sobre todo con una gran herida en el hombro izquierdo, Pogacar, que volvía a La Vuelta siete años después en busca de la ‘grande’ que le faltaba en su palmarés, tuvo que abandonar la ronda española subido en una ambulancia. Así lo explicó a RTVE el doctor Álvaro Ortiz, que lo atendió tras su accidente en la octava etapa. Según su versión, el corredor sufrió una caída «bastante fuerte» que le produjo «mucho dolor». «Ha intentado subirse a la bicicleta, pero al apoyar el brazo izquierdo no ha podido ejercer presión, por lo que decidió retirarse y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario».

Preguntado por los plazos de recuperación, explicó que tendrán que hacerle pruebas, «pero si tiene alguna fractura, podría ser quirúrgico incluso», apuntó, por lo que no se descarta una operación. El esloveno del equipo UAE tuvo que retirarse en el transcurso de la octava etapa tras sufrir una dura caída a 32 km de meta.

Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono. Se trata del primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas. El esloveno, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.