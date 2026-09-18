Byung-Chul Han, filósofo coreano, sobre la salud mental: «Lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por el rendimiento»

Byung-Chul Han (Seúl, 1959) es uno de los filósofos asiáticos más leídos y admirados en la actualidad. Sus ideas y ensayos son una crítica al capitalismo, la autoexplotación de la mente humana y los avances tecnológicos en la sociedad moderna actual. En 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Destaca por sus obras como La sociedad del cansancio o La agonía del Eros, donde analizan los efectos del neoliberalismo. En ellas retrata con gran calidad y precisión su gran capacidad para diagnosticar los problemas de la modernidad y que han calado en un público muy amplio.

Nos hacen creer que podemos con todo

Trabaja más, haz ejercicio, aprende un nuevo idioma, crece profesionalmente y siéntete productivo en cada minuto de tu día. La sociedad contemporánea ha ensalzado el rendimiento y la productividad como los grandes valores. Byung-Chul Han lleva años advirtiendo sobre las consecuencias de esta lógica.

La reflexión de Byung-Chul Han resulta contundente: «Lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por el rendimiento». La cita aparece en estudios académicos sobre su pensamiento y resume una de las tesis centrales de La sociedad del cansancio.

El trabajador es su propio jefe y también su explotador

Una de las ideas principales del pensamiento de Byung-Chul Han consiste en distinguir entre la antigua «sociedad disciplinaria» y lo que denomina «sociedad del rendimiento».

En el modelo tradicional era sencillo identificar sobre a quién ejercía la presión. En la sociedad del rendimiento, según su análisis, esa frontera se vuelve mucho más difusa. La persona establece sus propias metas, aumenta sus exigencias, compara resultados y siente que debería ser capaz de producir todavía más.

El filósofo surcoreano lo resume mediante una de sus ideas más conocidas: en este modelo, quien explota y quien es explotado pueden acabar siendo la misma persona.

El problema de sentir que nunca hacemos suficiente

Han explica que la lógica del rendimiento contiene una dificultad evidente: prácticamente nunca existe un punto final y siempre puede trabajarse un poco más.

Siempre puede mejorarse el currículum, alcanzar una nueva meta, aumentar la productividad, aprender otra habilidad o conseguir mejores resultados. Incluso actividades que tradicionalmente pertenecían al tiempo libre pueden terminar sometidas a métricas y objetivos.

Según explica Byung-Chul Han, ahí aparece una de las contradicciones de esta aparente libertad: las estructuras externas pueden quedar ocultas mientras el individuo dirige la frustración hacia sí mismo.