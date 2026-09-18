Giro inesperado en ‘First Dates’: el comensal que tuvo una cita con Lidia Santos tiene novia

First Dates nunca dejará de sorprendernos, eso lo tenemos claro desde hace 10 años. Pero, este mes de septiembre, el público ha sido testigo de un acontecimiento inesperado. Y es que un soltero ha solicitado una cita con Lidia Santos. El protagonista de nuestra noticia es Cristian, un hombre de 37 años que acudió al programa en busca de su chica ideal, motivo por el que le presentaron a Kristina. Pero la velada no concluyó positivamente para ambos. «¿Sería posible tener una cita con alguien del staff?», preguntó en relación a la camarera del programa. Y es que ella, por su parte, ya le había dejado claro que si su cita salía mal, podía contar con ella.

La cita se llevó a cabo y tanto Cristian como Lidia Santos concluyeron el encuentro con muy buen sabor de boca. Eso sí, hubo algo que descolocó a la camarera por completo. Pues, el hecho de que él le confesó que había tenido encuentros sexuales con hombres no le hizo mucha gracia. «He experimentado, he tenido épocas de experimentar mi sexualidad», le dijo el soltero. Pero la camarera no se mostró muy feliz con este dato. «Soy muy enamoradiza, pero si no me das lo que necesito, me desenamoro; soy una persona de contacto físico», indicó Santos.

Cristian, participante de ‘First Dates’, tenía pareja cuando acudió al programa

A pesar de todo, la velada transcurrió positivamente y la pareja de solteros llegó a abordar, incluso, cuestiones sexuales. Pues, tener una vida sexual activa es un punto muy importante para ambos. Por ello, el resultado de la cita fue bueno. Los dos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro. Y es que, hasta aquí, todo bien.

Pero, ahora, se ha revelado que Cristian tiene novia. El participante, por lo que parece, ha conseguido engañar al equipo de First Dates con su estado civil. Según ha informado VozPopuli, el participante tiene pareja desde hace meses. Maire es la mujer que ha conquistado el corazón del comensal y, por lo que publica en sus redes sociales, es la mujer de su vida.

Recordemos, First Dates no es un programa que se emite en directo. El formato es grabado con un par de meses de antelación, dos o tres como mucho. Pero, por lo que informa dicho medio de comunicación, Cristian y su pareja llevan en torno a seis meses juntos. Por lo tanto, dada esta información, se puede decir que mientras él intentaba conquistar a Lidia Santos, ya tenía novia.

Según se ha revelado, Cristian y Maire hicieron un viaje juntos a Estados Unidos en mayo. Una escapada donde él le declaró su amor a su chica. «Perderse en esta aventura con alguien que amas a tu lado… es una de las maravillas de la vida… Muchas gracias Blondy, te quiero», escribió. Sin lugar a duda, un tremendo plot twist para lo que parecía ser la nueva historia de amor de Lidia Santos. Pues, Cristián ha conseguido engañar al equipo de First Dates.