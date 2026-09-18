La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. El pasado jueves 17 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de disfrutar del capítulo 908 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ver cómo Ciro no duda en mentir a Julieta, diciéndole que compró el reloj a plazos. En cuanto a Lorenzo, opta por convencer a Ciro de provocar una bronca por las clases del refugio, y todo con tal de distraer la atención de sus negocios ilegales. Es más, le ordena cambiar el escondite del dinero a la mayor brevedad posible. Así pues, siguiendo el plan de Lorenzo, Ciro monta un conflicto en el hangar.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Ángela ve a Máximo sufrir las consecuencias de haber filtrado su paternidad, lo que ha provocado un pequeño acercamiento. Él insiste en que actuó pensando en ella. Pía no puede evitar sentirse culpable por dejar que Leocadia lleve a Curro al altar, pero no se atreve a pedirle ser su madrina. Petra pide a Tomasa hablar, pero esta se niega y confiesa que manipula deliberadamente a las cocineras para destruir su reputación. Ángela y Curro aprueban el nuevo menú de la boda y acuerdan una cata previa. Martina está harta de que Jacobo le diga cómo debe comportarse, por lo que no duda un solo segundo en plantarle cara. Todo ello mientras Carlo está dispuesto a pegar a Samuel.

¿Qué sucede en el capítulo 909 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 18 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Pía evita que Carlo pegue a Samuel. El lacayo reconoce que no está enfadado con María Fernández, sino consigo mismo. Jacobo, ante la amenaza de Martina, lanza una contraoferta inesperada que deja a la joven profundamente descolocada.

Máximo continúa acercándose a Ángela y le regala una joya familiar para que la lleve el día de la boda. ¡Lo hace porque es su hija! Ciro acude a las clases por petición de Manuel, pero los testimonios de los alumnos no hacen mella en él, ni mucho menos. Las cocineras reciben el visto bueno de Lope al menú con la variante de servir bocaditos.

En cuanto a Petra, se opone a la cata del menú, puesto que cree que es un dispendio. A pesar de todo, el ama de llaves tiene cada vez menos amigos en palacio y se le pide que no opine. Leocadia dice a Máximo que está cada vez más cerca de convencer a Ángela, pero, finalmente, él cancela el trato, puesto que ya no la necesita. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.