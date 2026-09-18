A sus 93 años, esta legendaria actriz de Hollywood se emociona al celebrar su carrera: «El hecho de que siga trabajando es un milagro»

El edadismo femenino de Hollywood es una realidad inevitable. Aunque desde hace bien poco, parece que los papeles de mujeres maduras han cobrado cierta relevancia. Por ejemplo, en 2023, los Oscar premiaron a Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en los principales galardones interpretativos, mientras que en 2021, Frances McDormand y Youn Yuh-jung hicieron lo propio con los premios de mejor actriz y mejor actriz de reparto por Nomadland y Minari. Uno de los últimos casos ha sido el de la homenajeada en el pasado Festival de Cine de Venecia, Ellen Burstyn. La veterana estrella aseguró que cuando era joven, le resultaba impensable imaginar una carrera tan longeva como la que ha tenido, celebrando por el camino una actual actividad laboral que califica de sorprendente y milagrosa a sus 93 años.

Burstyn fue en su momento, una intérprete generacional que brilló como nadie en los 70. En 1971 consiguió su primera nominación a la estatuilla dorada por La última película y, sólo dos años más tarde, repitió logro con su participación en El exorcista, un clásico de terror que todavía a día de hoy sigue siendo una referencia para el género. Las consideraciones de la Academia hacia el estadounidense no terminaron ahí. A las órdenes de Martin Scorsese, Burstyn por fin conquistó el Oscar a la Mejor actriz por Alicia ya no vive aquí y, para cerrar esta década excelsa, en 1979 volvería a estar entre la alfombra roja por El próximo año a la misma hora. En los 80, Resurrección la volvió a situar en el mapa de los premios y, por último, la Requiem for a Dream de Darren Aronofsky siguió demostrando que podía seguir conmoviéndonos, 35 años después de su debut en un pequeño papel en Adiós, Charlie.

Sus premios no se resumen exclusivamente a los Oscar, pues también llegó a alzarse con un Emmy, un Tony y un premio BAFTA, entre otros.

A principios de este mes de septiembre, Burstyn fue galardonada en Venecia con el León de Oro por su increíble trayectoria y de paso utilizó el encuentro autoral para presentar su nueva producción, la australiana Place To Be. Una road movie en la que comparte pantalla con Taika Waititi, Pamela Anderson y Murray Bartlett.

Ellen Burstyn no creía que su carrera fuera a durar demasiado: «Estoy totalmente agradecida»

En la rueda de prensa de la película, Variety recogió unas declaraciones en las que recordaba su extrañeza ante la longevidad de su carrera:

«Cuando tenía poco más de 30 años y pensaba en cuánto duraría mi carrera, estaba segura de que terminaría a los 40. No imaginaba que duraría mucho más. El hecho de tener 93 años y seguir trabajando es una especie de milagro que he atraído a mi vida. Estoy totalmente impresionada y, al mismo tiempo, profundamente agradecida».

¿Dónde podemos ver sus mejores películas?