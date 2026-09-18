Joaquín Prat regresa a ‘El tiempo justo’ con Marcos de Quinto y Aldo Comas como nuevos tertulianos

Joaquín Prat lo prometió al final de la temporada pasada y ha cumplido. El presentador ha regresado a Telecinco con El tiempo justo, pero con un cambio de horario. El programa que se estrenó por las tardes pasa ahora a las mañanas de la cadena principal de Mediaset, compartiendo franja con La mirada crítica, El programa de Ana Rosa y Vamos a ver. Además, el espacio producido por Unicorn Content ha anunciado nuevos colaboradores a partir de la semana que viene.

Así será el nuevo ‘El tiempo justo’

El tiempo justo estrena temporada en Telecinco el próximo lunes 21 de septiembre en una nueva etapa en las mañanas de la cadena, presentado por Joaquín Prat con la colaboración de Alfonso Egea y con sus contenidos centrados en la actualidad. El programa regresa con la premisa de hablar claro sobre los asuntos que marcan la agenda informativa y política en España y salir a la calle con las cámaras para conocer de primera mano los problemas que más preocupan a los ciudadanos y darles voz para que puedan expresar sus denuncias y opiniones.

Producido junto a Unicorn Content, El tiempo justo reforzará su equipo de colaboradores con la incorporación de Macarena Olona, abogada del Estado y exdiputada de Vox; Marcos de Quinto, empresario y exdiputado de Ciudadanos; Aldo Comas, artista contemporáneo; Cristina Fallarás, periodista y escritora; Benjamín López, periodista y director de ESdiario; Raquel Ogando, periodista, activista feminista y creadora de contenido; Javier Gallego, periodista de La Vanguardia; Isabel Vega, responsable de Tribunales de la Cadena SER; y Rebeca Crespo, editora de La Gaceta de la Iberosfera.

El programa contará también con la participación de representantes políticos como Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso, y Víctor Camino, diputado en el Congreso y vicesecretario general del PSOE de Valencia.

Estos nombres se sumarán a algunos de los colaboradores que ya formaban parte del programa en su primera temporada, como Dani Montero, periodista de investigación; Alejandro Requeijo, periodista de El Confidencial; Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate; Vanesa Lozano, periodista de sucesos e investigación de Prensa Ibérica; Borja Méndez, periodista de sucesos de ABC; y los abogados Verónica Guerrero y Juanma Medina.

Así quedarán las mañanas de Telecinco a partir del lunes 21 de septiembre

A las 08:00 horas comenzará La mirada crítica, con Ana Terradillos. Una hora después, a las 09:00 horas, arrancará El programa de Ana Rosa y a las 12:00 le tocará el turno a un renovado El tiempo justo que durará hasta las

13:45 horas cuando empiece. Vamos a ver con Patricia Pardo. Por último, Informativos Telecinco se emitirá a las 15:00 horas