Isabel Preysler no reconoce a Pilar Rubio y protagoniza el momentazo de la MBFW: «¿Quién eres?»

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha dejado una de las anécdotas más espontáneas de esta edición gracias a Isabel Preysler y Pilar Rubio. La madre de Tamara Falcó acudió al desfile de Redondo Brand, donde ocupó uno de los asientos del front row junto a otros rostros conocidos, y fue precisamente al sentarse cuando protagonizó un curioso despiste. A su lado estaba Pilar Rubio, con quien hacía tiempo que no coincidía, y durante unos segundos Isabel intentó reconocer a la mujer que tenía junto a ella hasta que optó por preguntarle directamente: «¿Quién eres?».

La respuesta de la presentadora fue inmediata y de lo más natural: «Soy Pilar Rubio». En ese momento, Isabel se dio cuenta de su despiste y reaccionó con un cariñoso «¡Ay, Pilar!». La situación, lejos de resultar incómoda, terminó entre sonrisas, dos besos y una conversación entre ambas que continuó mientras esperaban el comienzo del desfile. Las cámaras captaron toda la secuencia y el momento no tardó en llamar la atención por la espontaneidad de una escena que difícilmente habría podido ser más natural.

El encuentro tuvo lugar durante la presentación de La Doña, la nueva colección de Redondo Brand, con la que el diseñador Jorge Redondo rindió homenaje a México a través de estampados animal print, bordados de cristal y trabajos de trenzado. Tanto Isabel como Pilar acudieron vestidas con diseños de la firma y compartieron espacio en una primera fila en la que también estuvieron Susanna Griso, Gara Arias y Juana Acosta. Sin embargo, mientras las modelos concentraban las miradas sobre la pasarela, el pequeño despiste de Isabel terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada.

La presencia de Isabel Preysler en esta cita de moda llega, además, en unos días marcados por los reencuentros familiares. Su hijo Julio Iglesias Jr. se encuentra actualmente en España con motivo de ‘Julio Iglesias Experience’, el espectáculo en el que interpreta algunos de los grandes éxitos de su padre, Julio Iglesias. Su estancia en nuestro país le está permitiendo pasar tiempo junto a su madre y su hermana Tamara Falcó, que recientemente protagonizó junto a él una divertida aparición televisiva en la que recuperaron algunos recuerdos familiares.

Tras el desfile, Isabel también atendió a los medios y habló sobre una de las últimas novedades de su entorno familiar: el nacimiento del primer hijo de Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva y, por tanto, sobrina política de Tamara Falcó. Carolina Molas, madre de Íñigo y consuegra de Isabel, acaba de estrenarse como abuela y la socialité contó que le había dicho «bienvenida al club», asegurando además que ser abuela es «lo mejor que te puede pasar». Pero, por encima de sus declaraciones, la imagen que deja esta jornada de moda es la de Isabel y Pilar compartiendo butaca y protagonizando un inesperado momento viral que comenzó con una pregunta tan sencilla como inesperada: «¿Quién eres?».