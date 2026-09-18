Los psicólogos expertos coinciden: las personas muy inteligentes a menudo tienen esta característica clara en su forma de vestir

La psicología ha centrado recientemente sus estudios en una característica que define a las personas con una inteligencia superior a la media. Expertos en estudiar las conductas humanas han publicado en sus investigaciones que este grupo de personas con un alto coeficiente intelectual exhibe una gran característica en su forma de vestir. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la posición de la psicología con las personas inteligentes y su forma de vestir.

La psicología viene años poniendo el foco en las personas inteligentes y los rasgos que caracterizan a los que tienen un coeficiente intelectual superior a la media. La última investigación tiene que ver con la forma de vestir, ya que un grupo de psicólogos ha dado con una característica especial que estas personas tienen a la hora de vestir. Es decir, es posible que tú la tengas y no te hayas dado cuenta. Así que detrás de una americana, una corbata, una camisa o una falda puede haber mucha historia y los psicólogos lo demuestran.

Estos expertos en psicología han llevado a cabo una investigación en la que manifiestan que el estilo minimalista es el que prima entre las personas más inteligentes. Es decir, este grupo de individuos suele apostar por colores más neutros y estilos más discretos durante su día a día, ya sea en la jornada laboral o en una cena con amigos. Todo con el objetivo de ahorrar en energía mental y evitar de esta manera la fatiga de tomar decisiones diarias con la vestimenta. Por ello, las personas más inteligentes optan por simplificar el armario y ser más funcionales.

Las psicología y las personas inteligentes

«Quien presta atención a los pequeños detalles demuestra que también se preocupa por lo importante. Quien los ignora pierde credibilidad», dice en la publicación Mannheim24 el experto en liderazgo Steve Keating, en declaraciones que recoge el medio francés Psychologies. Este medio también recoge las palabras pronunciadas en la revista Parade por la experta en psicología de color Michelle Lewis.

«Tras años trabajando con altos ejecutivos, productores y gerentes de alto rendimiento, el patrón que observo con más frecuencia no es un solo color, sino un sistema. Las personas muy inteligentes tienden a vestirse con tonos neutros, con un color de acento fuerte y elegido deliberadamente como base», cuenta durante su intervención.

Así que estos expertos en psicología informan que las personas inteligentes prefieren las prendas atemporales y también hablan de las prendas que caracterizan a estas personas, siendo las más populares los vaqueros sencillos, las camisas lisas y un blazer bien entallado. «La psicología del color puede revelarnos mucho sobre cómo una persona procesa el mundo, y cómo procesa las elecciones de color está profundamente conectado con la inteligencia», cuenta esta especialista, que también deja claro que: «Puede revelar si son introspectivos o orientados a la acción, si piensan antes de hablar o se guían por el instinto, y cuán cómodos se sienten con la complejidad y los matices».

Así que los expertos en psicología dejan claro que las personas más inteligentes se caracterizan por una vestimenta minimalista y estructurada en la que primarán los colores neutros y los toques de color estratégicos. Todo con el objetivo de buscar una gran comodidad y poder combinar con la elegancia. Las personas inteligentes también saben vestir y además lo hacen de la forma correcta, según informan los expertos en psicología.