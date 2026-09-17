Roberto Colom, experto en psicología: «Hay jugadores de fútbol más inteligentes que otros en función de la posición en la que juegan»

El fútbol y la psicología están estrechamente relacionados, ya que el rendimiento de un deportista no depende única y exclusivamente de su preparación física o sus capacidades. La parte mental también juega un papel clave a la hora de alcanzar la excelencia deportiva y mantener el bienestar. Recientemente, el psicólogo Roberto Colom participó en el pódcast «Wonderverso», presentado por Mario de Wonder, donde habló sobre la importancia de la psicología en el ámbito deportivo. Durante la conversación, explicó que las características que debe reunir un futbolista pueden variar dependiendo de la posición que ocupa en el terreno de juego y señaló cuál considera que es la más importante.

El experto en psicología explicó que numerosos deportistas recurren a sus servicios con el objetivo de mejorar su rendimiento, no únicamente desde el punto de vista cognitivo o intelectual, sino también en relación con el funcionamiento cerebral. Según explicó, una de las principales razones es que «hemos trabajado intensamente en la neurociencia aplicada a jugadores de élite». Además, aseguró que los mediocentros son los jugadores más inteligentes del terreno de juego: «tienen unas capacidades especialmente buenas, ya que ayudan a coordinar al resto de los compañeros».

Estos son los jugadores de fútbol más inteligentes según la psicología

En el ámbito del fútbol, el psicólogo ha trabajado en la evaluación de jugadores de élite, analizando tanto sus capacidades cognitivas como aspectos relacionados con el cerebro. «Nos han contratado en alguna ocasión para hacer una evaluación de la capacidad no solamente cognitiva o intelectual, sino también a nivel cerebral», relató.

Entre los futbolistas estudiados se encuentran algunos centrocampistas de reconocido prestigio internacional, quienes «tienen una capacidad espectacular a nivel de orientación espacial y de coordinación entre diferentes elementos. Y eso refleja en sus cerebros», comentó en el pódcast.

Por ello, Colom considera que determinadas posiciones en el terreno de juego requieren unas aptitudes intelectuales más específicas que otras. «Necesariamente porque las actividades que desempeñan son sustancialmente distintas», explicó.

Por otro lado, desmontó el conocido mito del «genio atormentado». Bajo su punto de vista, las personas con una elevada capacidad intelectual presentan, en términos generales, una mayor fortaleza psicológica y una menor vulnerabilidad a determinados problemas de salud mental. «El clásico mantra este de que del genio atormentado es mentira. Dios mío, es totalmente mentira».

Estudio en Suecia

Una interesante investigación realizada por el Instituto Karolinska de Estocolmo analizó las capacidades cognitivas de 83 futbolistas profesionales y obtuvo unos resultados muy interesantes. El estudio mostró que estos deportistas presentaban un desarrollo superior a la media en aspectos como la anticipación visual, la identificación de patrones, el cálculo de probabilidades, la creatividad, la elaboración de estrategias y la toma de decisiones.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados fue su elevado desarrollo de las funciones ejecutivas, fundamentales para procesos como la planificación, la programación, la secuenciación o la memoria de trabajo. La investigación concluyó que el grado de desarrollo de estas capacidades puede marcar la diferencia entre un buen futbolista y «un crack». Además, los jugadores que competían en las categorías profesionales más altas mostraban un mejor desarrollo de todas estas habilidades.

¿Se pueden entrenar estas capacidades o, por el contrario, hay que nacer con ellas? André Roca, investigador de la Universidad John Moores de Liverpool, demostró que practicar deporte de forma habitual entre los seis y los doce años resulta clave para favorecer el desarrollo de este tipo de inteligencia. Los resultados permiten reforzar una conclusión clara: el deporte puede ser muy beneficioso para el desarrollo cognitivo e intelectual.

El papel de la genética

Roberto Colom sostiene que la inteligencia tiene un importante componente genético. «La inteligencia es heredable. Hay una cantidad de investigación enorme con millones de personas», explicó el psicólogo que considera que la genética no determina por completo la capacidad intelectual, sino que simplemente influye en la predisposición.

Para explicar esta relación, Colom recurrió al ejemplo de la estatura. Si bien puede existir una predisposición genética a ser más o menos alto, pero alcanzar ese potencial también depende de factores externos, como una nutrición adecuada. «Pues lo mismo pasa con la capacidad intelectual, exactamente lo mismo», afirmó.

En este sentido, cree que no es necesario someter a los niños a una estimulación extraordinaria para que desarrollen sus capacidades. Sin embargo, existen determinados factores que pueden afectar negativamente al desarrollo intelectual. Colom mencionó la exposición al plomo y otros agentes contaminantes, así como situaciones de maltrato físico o psicológico durante la infancia. «Eso claramente atenta contra el desarrollo de la capacidad cognitiva o intelectual», aseguró.

El psicólogo también abordó la relación entre inteligencia y longevidad, ya que diferentes investigaciones han encontrado una asociación consistente entre ambas variables: «A mayor inteligencia, mayor longevidad». De hecho, las personas con una mayor capacidad intelectual evaluada a edades tempranas presentan una menor probabilidad de fallecer prematuramente.