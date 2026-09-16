Resultado Barcelona – Racing de Santander, en directo: cómo va, dónde ver en vivo y resumen online gratis del partido de Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Racing de Santander de la Liga
El Barcelona y el Racing de Santander se ven las caras en la jornada 6 de la Liga en el Camp Nou
El Barcelona y el Racing de Santander ya están preparados para jugar en la sexta jornada de la Liga. El Camp Nou será el estadio que acogerá este choque en el que los de Hansi Flick son claramente los favoritos, pero hay que tener en cuenta que no pueden dar nada por sentado porque si no podrían acabar sufriendo como hizo el Real Madrid ayer en Elche. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Racing de Santander.
Barcelona – Racing de Santander, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona lidera la clasificación de la Liga con 15 puntos, aunque a este choque frente al combinado cántabro está empatado con un Real Madrid que ganó ayer su duelo frente al Elche. Los de Hansi Flick tienen la oportunidad de lograr su sexto triunfo consecutivo en el campeonato liguero frente al Racing de Santander en el Camp Nou y así seguir en lo más alto de la tabla en solitario. Por su parte, el conjunto santanderino está en la mitad de la tabla y esperan poder dar la sorpresa hoy en la Ciudad Condal.
Lamine Yamal y el Balón de Oro
«Este año me merezco el Balón de Oro». Así de tajante se mostró Lamine Yamal en la última entrevista que ha concedido. El extremo del Barça ganó la Liga el año pasado y también el Mundial 2026 con España, por lo que ha hablado abiertamente sobre su opinión. ¿Sucederá? No lo sabremos hasta el lunes 26 de octubre, por lo que queda más de un mes para saber qué futbolista se llevará el esférico dorado con el que todo jugador sueña con ganar para proclamarse el mejor del mundo. Obviamente, el de Rocafonda tendrá bastantes rivales, ya que en la lucha hay otros candidatos como Kylian Mbappé, Rodri Hernández o Khvicha Kvaratskhelia, entre otros.
Clásico del fútbol español en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Barcelona – Racing de Santander que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El Camp Nou acoge este choque que promete ser apasionante, aunque los culés son claramente los favoritos para llevarse el triunfo. Pese a ello, el cuadro cántabro, un recién ascendido, tratará de dar la sorpresa y creerá en poder hacerlo, ya que su arranque de temporada no ha sido nada malo y son conscientes de que si trabajan y están centrados, podrían hacerle algo de daño a un conjunto azulgrana que en estos momentos parece imbatible.
Min 84
¡Fuera!
Buscó Lamine Yamal su gol, pero su chut colocado se marchó fuera.
Min 79
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE GABRIEL JESÚS! Ataque rápido del conjunto azulgrana y asistencia de Lamine Yamal para que el ex del Arsenal chutase de primeras y metiese el cuero en la escuadra. ¡6-2 para el Barça!
Min 78
Más cambios
Flick mete a Balde y quita a Joao Cancelo. En el Racing Guliashvili saltó al terreno de juego por Íñigo Sainz. Cánticos de ánimos para Alejandro Balde, que se lo agradece al público.
Min 75
Aguanta el Racing
Falta peligrosa a favor del Barcelona que Lamine Yamal estrelló en la barrera. En el córner, sacado en corto, el centro de Dani Olmo lo despejó un zaguero racinguista.
Min 72
¡Fuera de juego!
Había marcado un golazo Lamine Yamal tras superar a dos rivales, pero estaba en clara posición de fuera de juego cuando recibió el balón.
Min 69
¡Ovación para Raphinha!
Hansi Flick quita a Raphinha, que se va ovacionado, y mete a Gabriel Jesús. Cancelo hizo una falta tras la sustitución y se llevó la amarilla.
Min 67
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! El brasileño ya había metido una pena máxima y Lamine Yamal había fallado el suyo, asi que el ex del Leeds fue el que lo chutó y volvió a engañar a Julen Agirrezabala. ¡Hat-trick de Raphinha!
Min 66
¡Penalti para el Barcelona!
Contragolpe del Barcelona y derriban a Adeyemi. Penalti clarísimo.
Min 65
¡GOOOL DEL RACING!
¡GOOOL DEL RACING! ¡GOOOL DE ZABIRI! Vaya cantada de Szczesny. Recibió el balón de Cancelo y Zabiri le presionó y en vez de soltar el balón intentó aguantarlo y cubrirlo, pero, obviamente, el futbolista del Racing se la quitó y metió el gol.
Min 64
Córner sin peligro
Raphinha fue a la esquina para sacar un córner que se fue cerrando y que se perdió por línea de fondo. Llueve a cántaros.
Min 61
Amarilla y cambios
Vio la cartulina amarilla Karim Adeyemi hace unos momentos. Después Hansi Flick aprovechó para hacer cambios cuando se detuvo el cuero por una falta de Zabiri que también se saldó con tarjeta. Se marchan Pedri y Rodri en el Barcelona para que entren Marc Bernal y Gavi.
Min 59
Cambios en el Racing
Pedro Felipe se duele muscularmente y no puede seguir. Deja el verde junto a Villalibre y Arana. Entran al campo Íñigo Vicente, Zabiri e Iker Luque.
Min 55
La asistencia
Anuncian que han acudido 50.568 aficionados al Camp Nou a este Barcelona – Racing de la Liga.
Min 53
El Barça quiere más
Ha tenido varios saques de esquina consecutivos el Barcelona, pero no consiguió generar gran peligro.
Min 51
Ocasiones en cada área
Gran ocasión para Arana, que mandó fuera un centro que le llegó desde la banda izquierda del Racing. El Barcelona montó posteriormente un ataque rapidísimo y Lamine Yamal, tras un buen movimiento estrelló su disparo colocado en el poste.
Min 48
¡Fuera!
Córner a favor del Barcelona que Lamine Yamal sacó en corto. El centro de Pedri lo cabeceó fuera Karim Adeyemi.
¡Comienza el segundo tiempo con cambios!
Rueda de nuevo el balón en el Camp Nou. ¡Szczesny entró por Joan García!
Lamine Yamal
Vamos a ver cómo reacciona el delantero del Barcelona, ya que recordamos que en los últimos minutos del primer tiempo falló un penalti y recibió una cartulina amarilla.
Raphinha, imparable
La verdad que el inicio de temporada del brasileño está siendo impresionante y hoy ya lleva dos goles en la victoria por 4-1 del Barcelona.
¡Descanso en el Camp Nou!
Terminó el primer tiempo en el feudo culé. Los futbolistas del Barcelona y del Racing de Santander se marchan a vestuarios bajo la lluvia.
Min 45+5
Amarilla
Cartulina amarilla para Lamine Yamal por una falta en el campo del Barcelona. En dicha acción Maguette remató fuera el centro que mandaron al área.
Min 45+2
¡Julen!
Jugadón de Karim Adeyemi y se saca un disparo potente que tapa Agirrezabala.
Min 45
¡FALLÓ LAMINE YAMAL!
Fue Lamine el encargado de ejecutar la pena máxima y Julen Agirrezabala le adivinó las intenciones y le detuvo el penalti. En el córner intentaron hacer la del Liverpool de Trent en su día, pero el guardameta del Racing acabó con el balón en sus manos. ¡Se añaden 5 minutos!
Min 45
¡Penalti!
Otro penalti a favor del Barcelona. Pedro Felipe llegó tarde y se llevó por delante a Adeyemi. Pocas dudas.
Min 42
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! Otro más para los culés. Esta vez ha sido el brasileño, que ya lleva un doblete. Buena combinación de los de Hansi Flick tras una pérdida del Racing y el ex del Leeds definió desde el punto de penalti para hacer el 4-1.
Min 40
Cómo va el Barcelona – Racing
Nos acercamos al final del primer tiempo y el Barcelona va ganando 3-1 al Racing en el Camp Nou.
Min 36
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE JOAO CANCELO! Otro golazo del lateral portugués. Hubo córner para los culés y tras retrasar el juego el luso volvió a chutar desde su casa para mandar el balón ajustadito al palo donde Julen no pudiese llegar.
Min 34
Córner sin peligro
Sacó Dani Olmo un córner que despejó Julen Agirrezabala de puños.
Min 30
¡GOOOL DEL RACING!
¡GOOOL DEL RACING! ¡GOOOL DE MAGUETTE! Acorta distancias el conjunto cántabro tras una gran jugada colectiva en la que Villalibre se la dejó a su compañero para que definiese ante Joan García con un buena finalización.
Min 28
¡Casi mete Christensen!
Córner a favor del Barcelona. Rodri la peina en el primer palo y en el segundo remató Christensen, pero el testarazo del danés se marchó fuera.
Min 25
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! Se revisó la acción y no había fuera de juego. El brasileño engañó a Julen Agirrezabala y pone el 2-0 en el marcador.
Min 22
¡Penalti para el Barcelona!
Llegada para el Barcelona y ocasión para Raphinha, pero Pedro Felipe le derriba y el colegiado pita penalti. Hubo amarilla para el defensor del Racing. Puede haber fuera de juego del brasileño. Se revisa la acción.
Min 21
Despeja el Racing
Córner para el Barcelona. Muy pasado y al final los azulgranas acabaron centrando de nuevo y los jugadores del Racing repeliendo el peligro.
Min 19
¡La tuvo Adeyemi!
Recuperación de Pedri y Dani Olmo deja solo a Karime Adeyemi, que hace una picadita sutil que se le marchó por escasos centímetros. Hubiera sido un golazo.
Min 15
¡Fuera!
Buen balón para el desmarque de Dani Olmo, pero se escoró mucho el de Terrassa, que mandó fuera su disparo.
Min 14
Bloca Julen
Centro con el exterior de Joao Cancelo al que no llega por poco Dani Olmo. Balón para el Racing.
Min 11
¡Adeyemi!
Ocasión para el futbolista alemán, que chutó desde la frontal del área al palo corto.
Min 8
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE JOAO CANCELO! Primero fue Raphinha el que tuvo la oportunidad de abrir la lata, pero se topó con Julen Agirrezabala. En la segunda jugada apareció el portugués para sacarse un derechazo perfecto que chocó en el larguero antes de meterse en el fondo de la portería.
Min 7
Remató Rodri
El primer córner del partido es para el Barcelona. Lo sacaron en corto y tras el centro de un futbolista culé Rodri remató y mandó el balón muy alto.
Min 5
¡Fuera!
Recuperación del Barcelona en campo rival y el chut de Dani Olmo desde fuera del área se marchó por línea de fondo.
Min 3
Agirrezabala
Balón a los guantes del vasco después de una combinación entre Adeyemi y Cancelo.
Min 1
Primer acercamiento
Primer acercamiento del Barcelona con Lamine Yamal cogiendo a la zaga visitante adelantada. El centro chut del de Rocafonda fue directo a los guantes del arquero del Racing.
¡Comienza el Barcelona – Racing!
Rueda el balón ya en el Camp Nou. ¡Sacó de centro el conjunto cántabro! Hubo homenaje a Carles Naval, delegado del Barça durante varias décadas.
¡5 minutitos!
Ya no queda nada para que comience este partidazo y los futbolistas del Barcelona y del Racing van a salir ya al verde del Camp Nou.
La previa
Aprovechamos que queda un cuarto de hora para que comience el choque en el Camp Nou para dejarles la mejor previa del Barcelona – Racing.
El Atlético de Madrid
El conjunto colchonero ha ganado 4-0 a Osasuna y consigue seguir la estela del Barcelona y del Real Madrid. Casualmente, el próximo domingo, antes del parón de selecciones, los rojiblancos jugarán el derbi ante los de Chamartín en el Metropolitano y el Barça, sin duda, estará mirando de reojo ese duelo.
Joan Laporta
Las previsiones económicas del Barcelona pasan por el Camp Nou para el presidente del club azulgrana. Las cuentas de Joan Laporta.
El Camp Nou
La UEFA ha escogido el Camp Nou como sede de la final de la Champions League en 2029, treinta años después que acogió entre el Manchester United y Bayern de Múnich, siendo una de las más épicas que se recuerdan.
A qué hora empieza el Barcelona – Racing
Recordamos que la Liga programó este encuentro entre el Barcelona y el Racing de Santander en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias, así que no queda nada para que arranque el choque.
Alineación del Racing
Y ya conocemos también el once del conjunto cántabro, que intentará dar la sorpresa en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Racing de Santander contra el Barcelona hoy: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aarón; Prati, Canales, Iñigo de Vicente, Maguette; Arana y Villalibre.
Lamine Yamal
El futbolista de Rocafonda es titular hoy y tiene una nueva oportunidad para demostrar en el campo que es el mejor jugador del mundo, ya que hay que recordar que Lamine Yamal cree que debe ganar el Balón de Oro.
Alineación del Barcelona
Hansi Flick ya ha hecho oficial el once con el que intentará buscar la sexta victoria consecutiva en la Liga. Esta es la alineación oficial del Barcelona contra el Racing de Santander hoy: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Adeyemi y Raphinha.
Hansi Flick
El entrenador alemán del Barcelona compareció en la rueda de prensa previa a este partidazo contra el Racing y analizó el choque y también la actualidad azulgrana. Las declaraciones de Hansi Flick.
Dónde ver por TV el Barcelona – Racing
Este partido de la jornada 6 de la Liga Barcelona – Racing se podrá ver en directo por televisión hoy a través de Dazn, que es un canal de pago. Recordamos que en OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en el Camp Nou.
El Barcelona, a mantener el liderato
Tras la victoria del Real Madrid ante el Elche, ambos equipos empatan a 15 puntos en lo alto de la clasificación. El Barcelona busca la victoria para mantenerse líder en solitario.
Todo preparado
Está todo listo en el Camp Nou para que se dispute el Barcelona – Racing de Santander de la jornada 6 de la Liga y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Min 85
¡Adeyemi!
Contragolpe velocísimo del Barcelona que llevó Balde. Se la dio a Adeyemi, que intentó picarla y la mandó fuera. Salinas entró por Facundo González en el Racing.