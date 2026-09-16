Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Racing de Santander de la Liga El Camp Nou acoge el choque de la jornada 6 de la Liga que jugarán el Barcelona y el Racing de Santander

El Barcelona y el Racing de Santander vuelven a verse meses después de que los azulgranas ganasen a los cántabros en los octavos de final de la pasada edición de la Copa del Rey. Ahora lo hacen en la jornada 6 de la Liga con los santanderinos habiendo regresado a la máxima división del fútbol español, por lo que tenemos por delante un clásico de nuestro país. Te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este choque que se disputa en el Camp Nou. Recuerda consultar todos los detalles de la alineación del Barcelona contra el Racing en este emocionante encuentro de Liga.

Barcelona – Racing de Santander de la Liga: a qué hora empieza el partido hoy

El Barcelona recibe en la Ciudad Condal la visita del Racing de Santander para jugar el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El cuadro dirigido por Hansi Flick parece imparable en estos momentos y lleva pleno de victorias, así que su objetivo es sumar un triunfo más para seguir liderando la tabla en solitario. Los cántabros, a pesar de ser un equipo recién ascendido, está en la mitad de la tabla firmando un buen regreso a la máxima división del fútbol español. La patronal de Javier Tebas ha programado este choque para el miércoles 16 de septiembre y el balón comenzará a rodar en el Camp Nou a las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Racing de Santander de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Las dos plataformas que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos del campeonato liguero son Dazn y Movistar+. El Barcelona – Racing de Santander que cayó en la jornada 6 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes operadores. Este medio de comunicación tiene su aplicación disponible para que sus clientes se la descarguen en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y que así puedan ver en streaming y en vivo online lo que ocurra en el Camp Nou. Recalcamos que este choque no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo entre dos clásicos del fútbol español que es de la jornada 6 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Racing de Santander desde una hora y media antes de que ruede el balón en el Camp Nou. Una vez finalizado el choque publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Racing de Santander

Tenemos que añadir también que todos aquellos hinchas culés, seguidores del club cántabro y amantes del campeonato español en general que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Barcelona – Racing de Santander de la jornada 6 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Onda Cero, RNE, Cope o la Ser conectarán con el Camp Nou para contar el minuto a minuto de lo que suceda en la Ciudad Condal.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Racing de Santander?

El Camp Nou, que se encuentra en el barrio catalán de Les Corts, será el escenario donde se disputará el Barcelona – Racing de Santander de la jornada 6 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1957 y todavía se encuentra en obras, por lo que todavía no está abierto del todo. Por ahora tiene un aforo para algo más de 62.000 espectadores y se espera que haya una gran entrada este miércoles para ver este choque.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado a José Luis Munuera Montero para que imparta justicia en el Barcelona – Racing de Santander de la jornada 6 de la Liga. Carlos del Cerro Grande estará controlando todo en el VAR, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas para, si lo considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Camp Nou a analizar la acción dudosa y tomar una decisión.