Barcelona – Racing de Santander, en directo: dónde ver en vivo, alineaciones y pronóstico online gratis del partido de la Liga hoy

El Barcelona y el Racing de Santander ya están preparados para jugar en la sexta jornada de la Liga. El Camp Nou será el estadio que acogerá este choque en el que los de Hansi Flick son claramente los favoritos, pero hay que tener en cuenta que no pueden dar nada por sentado porque si no podrían acabar sufriendo como hizo el Real Madrid ayer en Elche. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Racing de Santander.

Barcelona – Racing de Santander, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona lidera la clasificación de la Liga con 15 puntos, aunque a este choque frente al combinado cántabro está empatado con un Real Madrid que ganó ayer su duelo frente al Elche. Los de Hansi Flick tienen la oportunidad de lograr su sexto triunfo consecutivo en el campeonato liguero frente al Racing de Santander en el Camp Nou y así seguir en lo más alto de la tabla en solitario. Por su parte, el conjunto santanderino está en la mitad de la tabla y esperan poder dar la sorpresa hoy en la Ciudad Condal.

Lamine Yamal y el Balón de Oro

«Este año me merezco el Balón de Oro». Así de tajante se mostró Lamine Yamal en la última entrevista que ha concedido. El extremo del Barça ganó la Liga el año pasado y también el Mundial 2026 con España, por lo que ha hablado abiertamente sobre su opinión. ¿Sucederá? No lo sabremos hasta el lunes 26 de octubre, por lo que queda más de un mes para saber qué futbolista se llevará el esférico dorado con el que todo jugador sueña con ganar para proclamarse el mejor del mundo. Obviamente, el de Rocafonda tendrá bastantes rivales, ya que en la lucha hay otros candidatos como Kylian Mbappé, Rodri Hernández o Khvicha Kvaratskhelia, entre otros.

Clásico del fútbol español en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Barcelona – Racing de Santander que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El Camp Nou acoge este choque que promete ser apasionante, aunque los culés son claramente los favoritos para llevarse el triunfo. Pese a ello, el cuadro cántabro, un recién ascendido, tratará de dar la sorpresa y creerá en poder hacerlo, ya que su arranque de temporada no ha sido nada malo y son conscientes de que si trabajan y están centrados, podrían hacerle algo de daño a un conjunto azulgrana que en estos momentos parece imbatible.