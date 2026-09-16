Laporta: «La final del Mundial 2030 debería ser en el Camp Nou, Casablanca y Madrid es lo mismo»

La sede de la final del Mundial 2030 sigue trayendo mucha cola. Desde Marruecos afirman que será en Casablanca, mientras que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, mantiene que será en España, en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou. Pero ahora, Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha echado más leña al fuego y asegura que la final del Mundial «tendría que ser en el Camp Nou», porque «Casablanca y Madrid es lo mismo», dijo entre risas.

Así de claro se mostró en la previa del partido ante el Racing de Santander en el Camp Nou. En medio de toda la disputa que hay por acoger la final del Mundial, el presidente azulgrana apostó por ellos como sede antes que el Santiago Bernabéu: «No debería ser ni Casablanca ni Madrid, la final del Mundial debería ser el Spotify Camp Nou. Casablanca y Madrid es lo mismo», señaló. «Sería un reconocimiento internacional que queremos tener», añadió.

Laporta también explicó el motivo por el que el Barcelona no se puso la camiseta de «Todos somos Caballas» en apoyo a Ceuta. «El club se posiciona defendiendo la libertad de expresión. Que cada uno haga lo que crea que tenga que hacer. Respetamos todo tipo de actos que se están haciendo. Ya sabemos que cuando se mezcla política y deporte se crea controversia. Pasó en Elche y le pasó a Abde. Nosotros dejamos libertad a nuestros jugadores para hacer de forma privada, sin utilizar el club, estas manifestaciones», comentó.

El máximo dirigente azulgrana hace referencia al incidente de Elche, donde un independentista se pegó con la policía tras intentar colar una estelada en el estadio: «No se tiene que normalizar lo que pasó. Hicimos un comunicado y nos pusimos en contacto con el socio del Barça que recibió las agresiones. Estoy contento con la reacción del Gobierno», subrayó en una entrevista para Catalunya Rádio y la SER.

«El ministro ha calificado la actuación de no correcta y han abierto un expediente. Las imágenes ya eran escalofriantes, por lo que esperamos que reciban el castigo correspondiente», afirmó, antes de asegurar que «se debe llevar con normalidad una senyera, una estelada o una bandera del Barça. Están muy ligadas. Mientras no exprese odio, creo que se tiene que respetar».