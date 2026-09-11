Louzán deja claro que España no se retirará del Mundial 2030 aunque la final sea en Marruecos

Rafael Louzán ha respondido a la presión de Marruecos para albergar la final del Mundial 2030. Después de que el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y un ministro del Gobierno insistieran en que Casablanca será la sede elegida por la FIFA, pese a que el organismo internacional ha reiterado que la decisión aún no está tomada, el presidente de la RFEF ha dejado claro que España no contempla renunciar a la organización del torneo aunque finalmente se quede sin la final, ya que todos los compromisos institucionales entre los organismos implicados están firmados y el Mundial se mantiene como un proyecto conjunto entre España, Portugal y Marruecos.

Desde hace meses. Marruecos ha trabajado en la sombra para convencer a Infantino. La relación entre el presidente de la FIFA y el rey Mohamed VI es muy buena y eso ha dado pie a que desde la prensa marroquí empezase una campaña para que fueran los afortunados de tener el partido más visto del planeta. Aunque desde la RFEF se mantienen en que será en España, Louzán despejó dudas: «España firmó unos acuerdos con el resto de países y la FIFA, además con el Gobierno para organizar este Mundial. Debemos tener paciencia y el sentido común nos debe llevar a que España lo consiga», adelantó.

Sobre las declaraciones del gobierno marroquí, el presidente de la RFEF defendió que «España es la promotora del Mundial, pero la última palabra la tiene la FIFA» junto con Portugal y que juntos tienen la capacidad técnica para que la organización de ese partido sea la federación española. También indicó que no tomarán ninguna medida en consecuencia de las declaraciones desde Marruecos y que, de hecho, Infantino tiene previsto visitar España en los próximos meses para seguir trabajando en labores organizativas.

Incluso adelantó que es posible que el estadio elegido podría darse a conocer después del congreso de la FIFA en Rabat en 2027: «Estamos remando todos en la misma dirección. Yo diría que España es imbatible. El tema no está cerrado aún, pero tengo plena confianza en nuestro país». En la candidatura española figuran ya 9 sedes y aún está a la espera de que Vigo y Valencia cumplan con los requisitos para unirse y alcanzar las once necesarias. Louzán destacó que aún no están confirmadas para ser las que rellenen el cupo. «Todas las sedes son precandidatas porque no hay nada firmado. Marruecos tiene seis y Portugal, tres», apuntó Louzán.