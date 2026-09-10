El presidente de la Federación de Marruecos y ministro del Gobierno dice que la final del Mundial 2030 será en Casablanca

El presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, Fouzi Lekjaa, asegura que la final del Mundial 2030 será allí, en Marruecos, concretamente en Casablanca. Lekjaa, que también es ministro del Gobierno de ese país (ministro delegado del Presupuesto) no dice que querrán que la final del torneo sea allí, sino que lo da por hecho. Lo ha anunciado en un acto político.

«La provincia de Benslimán (es la región de Casablanca, donde se está construyendo el Gran Estadio Hassan II) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030», ha dicho el máximo responsable de la Federación de Marruecos de Fútbol en el arranque de la campaña electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), del que forma parte.

En un acto este jueves, el presidente de la Federación de Marruecos, y que también es ministro del Gobierno del país, anima a las empresas a que inviertan en esa provincia porque será el lugar que acoja la final del Mundial 2030: «El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia».

Marruecos está construyendo en Casablanca el Gran Estadio Hassan II, un campo que se prevé que tenga un aforo de 115.000 espectadores (el más grande de todas las sedes de ese Mundial, que España organiza con Portugal y Marruecos) y que está previsto que se termine en el año 2028.

Fouzi Lekjaa no es una persona cualquiera en Marruecos. Es el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos desde 2014, consiguiendo unos éxitos futbolísticos y de relaciones con la FIFA nunca vistos antes en el país africano. Ha sido el gran artífice del crecimiento marroquí en el fútbol y el que mejor ha conseguido relacionarse con Gianni Infantino.

Además, Lekjaa es una persona muy cercana al rey Mohamed VI. Es miembro del Gobierno de Marruecos, ministro delegado de Presupuesto desde 2021. La clave de sus palabras, además de la importancia que tiene la persona que lo dice, es que no lo expresa como un deseo, sino como un hecho: «La final será en Casablanca».