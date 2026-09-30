Fran García sustituye a Grimaldo en la selección española

Fran García sustituye a Alejandro Grimaldo en la concentración de la selección española. El lateral del Betis se incorpora al equipo de Luis de la Fuente para afrontar las dos jornadas que todavía quedan en esta ventana de la Liga de Naciones. El futbolista del Atlético de Madrid abandona la convocatoria después de las pruebas realizadas por los servicios médicos, que han aconsejado su salida por precaución para evitar cualquier riesgo añadido.

Grimaldo sintió molestias en el muslo izquierdo durante el calentamiento previo al partido contra Croacia en el Sánchez-Pizjuán. El defensa, que iba a comenzar el encuentro en el banquillo, tuvo que detenerse durante los ejercicios de activación y no pudo participar en la goleada de España. De la Fuente explicó después que la molestia apareció en el cuádriceps durante una pequeña aceleración en un rondo y ya advirtió de que podía impedirle disputar los siguientes compromisos.

La Selección ha optado por preservar la salud del jugador y permitir que continúe su recuperación con el Atlético de Madrid. Su salida no viene acompañada de un plazo de baja, por lo que su evolución marcará cuándo podrá volver a competir. Para cubrir su ausencia, De la Fuente recurre a Fran García, que tendrá la oportunidad de aportar recorrido y profundidad al lateral izquierdo en los dos encuentros que restan de concentración.