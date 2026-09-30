Cristiano se reúne de urgencia con el presidente de la federación portuguesa tras el banquillazo en Noruega

A Cristiano Ronaldo no le hizo ninguna gracia no jugar ante Noruega. Por primera vez en 18 años se quedaba en el banquillo de un partido oficial (se perdió un amistoso en 2024). Un hecho que le cabreó hasta tal punto que tuvo una reunión de urgencia después del partido con el presidente de la federación portuguesa y con Jorge Jesús para relajar tensiones y evitar convertirlo en un problema nacional a gran escala.

Todo radica poco antes de que empezase el partido en Oslo. Cristiano recibió el aviso de que no tendría minutos en el partido, pero luego Jorge Jesús le prometió que sí jugaría en la segunda parte durante la última media hora. Aunque el delantero calentó desde la banda, no acabó saltando al terreno de juego, lo que explicó su rostro serio y enfadado cuando se marchaba a los vestuarios después de que el árbitro pitase el final de partido.

A raíz de ello, Cristiano decidió no participar en los entrenamientos grupales y hacer solo sesiones en el gimnasio. Así se vio cómo el capitán viajó al estadio Eleda con su delegación y, aproximadamente media hora antes de que empezase la sesión grupal, salió al campo solo y, minutos después, desapareció sin regresar. Un malestar que obligó a actuar a las grandes esferas de la federación para hablar con él para apagar el fuego.

Según informa A Bola, Jorge Jesús habló con Cristiano en el banquillo del estadio y el delantero le comunicó que no estaba satisfecho con la gestión de su tiempo de juego. Ahí entró en juego Pedro Proença, presidente de la federación portuguesa, que tenía previsto viajar a las Azores para un partido de la sub-21 contra Gibraltar. Sin embargo, viendo la gravedad del asunto, decidió quedarse en Copenhague para ser mediador entre ambos en el gabinete de crisis para volver a la tranquilidad en la concentración de Portugal.

Este jueves, todas las miradas estarán puestas en el partido ante Dinamarca, con Cristiano Ronaldo muy atento a si será titular. Un incendio en Portugal entre su leyenda y el actual seleccionador, que tiene un papel muy complicado sobre el rol que tendrá el delantero en este parón de selecciones…y en el futuro.