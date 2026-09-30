La Unión Europea ya conoce la ley que limitará la entrada de vehículos en Mallorca en 2027

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentado la propuesta de ley de limitación de entrada de vehículos en Mallorca ante la directora de Turismo de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea, Mona Björklund, en el marco de las jornadas Connecting Europe Days que se celebran en Bruselas del 28 de septiembre al 1 de octubre.

La institución insular ha señalado este miércoles en un comunicado que Galmés ha explicado a Björklund que Mallorca limitará la entrada de vehículos para los no residentes, se implantará una tasa y que fijará un número máximo de coches de alquiler en circulación.

«Son medidas que afectarán a muchos visitantes procedentes de Europa, pero que van en consonancia con los principios europeos que defienden un equilibrio entre los flujos turísticos y la sostenibilidad medioambiental y territorial, en especial de los territorios insulares, como es Mallorca», ha explicado Galmés.

El presidente ha destacado que en el año 2023 entraron cerca de 400.000 vehículos por los puertos de Mallorca, una cifra que ha calificado de «insostenible», y que representa un 108% más respecto del año 2017, según el estudio de carga encargado por la institución insular.

En último lugar, Galmés ha afirmado que las Baleares son «pioneras» en España con la implantación de regulaciones de entrada de vehículos, siguiendo el ejemplo de otras islas del Mediterráneo o del norte de Europa, para frenar la presión sobre el territorio.

Al final de la reunión, Björklund ha afirmado que se cogerá como ejemplo de buenas prácticas el modelo de turismo responsable y sostenible del Consell de Mallorca en la primera estrategia europea de turismo que presentará la Comisión Europea el próximo mes de noviembre.

Plan de viales cívicos

Por otra parte, Galmés ha explicado que el Consell de Mallorca ha presentado el plan de viales cívicos a los Premios Mobility Actions, organizados por la Comisión Europea, en el marco de la Semana Europea de Movilidad.

Estos premios reconocen a las autoridades locales que impulsan medidas, estrategias y planes de movilidad sostenible para todo el año.

El plan de viales cívicos del Consell de Mallorca está dotado con 45 millones de euros y consiste en crear una red de 60 kilómetros de carriles para peatones y bicicletas que unan todos los municipios de la isla.