El Consell de Mallorca creará un cinturón entre autovías para sacar más de 20.000 coches diarios de la Vía de Cintura de Palma

Las obras del segundo cinturón de Palma en el Coll d’en Rabassa, que conectarán la autopista de Llucmajor (Ma-19) con la carretera de Inca (Ma-13) con el objetivo de «descongestionar los accesos» a la ciudad, comenzarán antes de que finalice este año. Así lo ha indicado este miércoles el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una rueda de prensa acompañado también por la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, donde también ha detallado que las obras se dividirán en dos fases diferentes.

En la primera fase se habilitará el enlace con la autopista de Levante para alejar la carretera de las viviendas de la calle Cardenal Rossell, con un coste de 90 millones de euros; y, en la segunda, se construirá un túnel de cerca de un kilómetro con una zona verde, lo que supondrá una inversión de 260 millones de euros.

Técnicos del Consell de Mallorca han adelantado a OKBALEARES que sus cálculos prevén que, con la obra ya finalizada, puedan reducir el uso de la congestionada Vía de Cintura palmesana en más de 20.000 vehículos diarios de los 185.000 que la transitan en la actualidad.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han presentado este miércoles el proyecto del tramo I del segundo cinturón de Palma, una actuación destinada a descongestionar la Vía de Cintura, mejorar la fluidez del tráfico en los accesos a Palma y dar respuesta a uno de los principales puntos de congestión de la red viaria de Mallorca.

El proyecto se desarrollará en dos fases. La primera, con una inversión prevista de 90 millones de euros, permitirá actuar sobre la conexión con la autopista de Llucmajor, mientras que la segunda, presupuestada en 260 millones de euros, incluirá, entre otras actuaciones, la construcción de un tramo soterrado. La previsión es que las obras puedan empezar entre finales de este año y principios de 2027.

Prohens y Galmés han estado acompañados por el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, y otras autoridades y representantes vecinales.

«Este proyecto que hoy presentamos no es una actuación aislada. Forma parte de una política de movilidad que hemos ejecutado desde el primer día de legislatura, con planificación, medidas concretas y la colaboración entre administraciones», ha afirmado Prohens.

La presidenta ha explicado que la política de movilidad del Govern se articula en torno a tres grandes ejes complementarios: reforzar y ampliar el transporte público para ofrecer alternativas reales al vehículo privado; reducir la presión de vehículos sobre la red viaria de las Islas y mejorar las infraestructuras existentes para actuar especialmente en los puntos con mayor congestión.

En cuanto al primer eje, la mejora y el refuerzo del transporte público, Prohens ha destacado la apuesta por ampliar la oferta y mejorar las frecuencias y conexiones, especialmente en Mallorca. En este sentido, el Govern ha reforzado la red de autobús interurbano del TIB con más recursos, nuevas frecuencias, ampliaciones de líneas y horarios, y la incorporación de nuevos vehículos.

Esta apuesta también se ha trasladado a la red ferroviaria, con el refuerzo de las frecuencias de tren y metro en horas punta y de los servicios especiales. Al mismo tiempo, el Govern trabaja en la planificación de nuevas conexiones ferroviarias, con los proyectos del tren de Llucmajor y Alcúdia, la ampliación del metro hasta Son Espases y los proyectos ferroviarios hacia Artà y Capdepera.

«Tenemos que ofrecer alternativas reales a los ciudadanos»

«Si queremos reducir el número de vehículos privados en nuestras carreteras, tenemos que ofrecer alternativas reales a los ciudadanos», ha señalado la presidenta, quien ha remarcado que el objetivo es seguir ampliando y mejorando la oferta de transporte público para facilitar los desplazamientos de los residentes.

El segundo eje se centra precisamente en reducir la presión de vehículos sobre las carreteras. Prohens ha recordado las diferentes iniciativas impulsadas esta legislatura para establecer mecanismos de regulación de la entrada de vehículos y de coches de alquiler en las islas.

La presidenta ha defendido que estas medidas deben ir acompañadas de alternativas de transporte público y de una planificación basada en datos que permita adaptar la movilidad a la capacidad de cada territorio.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del Consell de Mallorca, que ha encargado un estudio de carga para disponer de datos objetivos sobre la presión de vehículos en la isla y plantear medidas de regulación de la entrada de vehículos y de la flota de alquiler.

Finalmente, el tercer eje consiste en mejorar las infraestructuras viarias existentes, especialmente los accesos, enlaces y puntos de la red que concentran más tráfico.

«No hablamos de consumir más territorio ni de construir nuevas grandes carreteras. Hablamos de mejorar la red existente, actuar en los puntos que generan más congestión y mejorar los accesos y enlaces allí donde sea necesario», ha explicado Prohens.

Actuar sobre 17 infraestructuras con el objetivo de mejorar los accesos a Palma

En este ámbito, el Govern y el Consell de Mallorca suscribieron un convenio de 30 millones de euros para impulsar actuaciones de modernización de la red viaria de Mallorca. Los recursos permiten actuar sobre 17 infraestructuras con el objetivo de mejorar los accesos a Palma, incrementar la seguridad vial, aumentar la fluidez del tráfico y fomentar también la movilidad sostenible mediante nuevos viales cívicos.

La presidenta ha reivindicado la colaboración institucional para poder ejecutar estas inversiones y ha insistido en que «los ciudadanos no tienen por qué entender de competencias. Lo que necesitan los mallorquines es que las administraciones trabajemos y que las inversiones necesarias se ejecuten».

En este contexto se enmarca el proyecto presentado hoy. El tramo I del segundo cinturón permitirá conectar la autopista de Llucmajor (Ma-19) con la de Inca (Ma-13), aprovechando los tramos ya construidos, y desviar así una parte del tráfico que actualmente debe circular por la Vía de Cintura.

La Vía de Cintura soporta actualmente una elevada intensidad de tráfico, con una media de unos 185.000 vehículos diarios. Por ello, la actuación pretende mejorar la fluidez tanto de esta infraestructura como de los principales accesos a Palma.

«No podemos ni queremos normalizar los atascos que sufren cada día los ciudadanos. No podemos caer en la resignación ante unas retenciones que durante los últimos años se han hecho cada vez más frecuentes en nuestra red viaria», ha afirmado Prohens.

La primera fase prevé ejecutar un nuevo enlace desde la autopista de Llucmajor a la altura de Mercapalma y actuar sobre la intersección de los centros comerciales y el acceso al Coll d’en Rabassa, uno de los puntos con más problemas de tráfico de la zona.

La segunda fase incluirá la construcción de un túnel de un kilómetro

La actuación permitirá también alejar la carretera de las viviendas de la calle Cardenal Rossell, en el Coll d’en Rabassa, y reorganizar los servicios y suministros que se dirigen al aeropuerto y que actualmente pasan por este lugar.

La segunda fase incluirá la construcción de un túnel de alrededor de un kilómetro para reducir el impacto paisajístico y mejorar la seguridad del tráfico. Sobre este tramo soterrado está prevista la creación de un gran bulevar y de viales cívicos que facilitarán la conexión entre el Coll d’en Rabassa, Son Ferriol, las zonas comerciales e industriales y Palma.

El proyecto también prevé reservar el espacio necesario para una futura parada de la conexión ferroviaria hacia el Migjorn de Mallorca, integrando así la nueva infraestructura viaria con la planificación del transporte público.

Prohens ha reconocido el trabajo desarrollado por el Consell de Mallorca y por su presidente, Llorenç Galmés, tanto en este proyecto como en el plan de mejora de los accesos a Palma y en las diferentes actuaciones viarias que se están ejecutando en los municipios.