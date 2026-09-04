Llorenç Galmés exige la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Baleares: «Nos ha abandonado una vez más»

El presidente del Consell de Mallorca, el popular Llorenç Galmés, ha reaccionado a las declaraciones que ayer hizo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre la existencia de informes de la Policía Nacional que advertían de un escenario de «riesgo alto» relacionado con la llegada de personas migrantes por vía marítima a la península y Baleares.

Durante la presentación del inicio de las obras de la nueva rotonda de la ITV del polígono de Son Castelló, Galmés ha sido preguntado por este asunto y ha expresado su estupor e indignación. «Como presidente del Consell de Mallorca, estamos muy sorprendidos, pero sobre todo estamos muy indignados de ver esta intervención del presidente del Gobierno», ha asegurado.

Asimismo, Galmés ha reclamado una «comparecencia inmediata del delegado del Gobierno, para que dé todas las explicaciones y, sobre todo, que responda a todas las preguntas que los mallorquines y mallorquinas se hacen a día de hoy: qué información tenía, por qué no trasladó esta información a Mallorca, por qué ocultó esta información si él la tenía en los informes».

Por ello, el presidente de la institución insular ha exigido la dimisión inmediata del delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez. «En Mallorca estamos inseguros, nos ha desprotegido, nos ha abandonado una vez más. Por tanto, esta persona no puede ocupar su cargo ni un minuto más, porque no sabemos si en estos momentos estamos en peligro, si los mallorquines y mallorquinas podemos continuar con nuestra vida diaria, si en cualquier momento tendremos una invasión como ocurrió en Ceuta», ha señalado.

Por otro lado, Galmés ha insistido en seguir reivindicando la activación de Frontex, una medida, ha asegurado, «imprescindible para frenar a las mafias, para poder parar las llegadas de pateras de la mar y, sobre todo, para evitar más muertes en el Mediterráneo».

«Nosotros hemos hecho los deberes en todos los consells insulares de Menorca, de Ibiza, de Formentera, y la presidenta del Govern nos fuimos a ver al ministro, nos fuimos a ver al comisario de inmigración de Bruselas y nos dijo que ellos conocían a la perfección y que tenían la petición que les hacíamos, pero que tenía que ser el Gobierno de España quien demandase la activación de Frontex», ha lamentado.

«Durante estas últimas horas ha vuelto a llegar una patera con más de 12 inmigrantes a la Colònia de Sant Jordi, y ya se están moviendo todas las imágenes por medios de comunicación y redes sociales. Se ve cómo vienen preparados, cómo vienen con las instrucciones bien dadas, cómo encienden una bengala para decir estamos aquí», ha apostillado Galmés.