Prohens desafía a Sánchez ante el aluvión de inmigrantes a Baleares: «Nos encontrarán de frente»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido y desafiado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el aluvión de inmigrantes y pateras que llegan a la costa de Baleares y que este año va camino de marcar un nuevo récord, con más de 5.000 en estos ocho meses: «Nos encontrarán de frente», ha manifestado la dirigente del PP.

La líder del Ejecutivo balear ha exigido al Gobierno de España todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertan acerca de una «llegada masiva» de personas migrantes a las costas de Baleares.

Prohens trasladará una carta al presidente Pedro Sánchez, para pedirle explicaciones por el «alto riesgo de situaciones que pueden comprometer la seguridad» de las islas y conocer qué medios ha reforzado el Gobierno ante esta circunstancia.

Todo ello después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Sánchez, en la que el socialista rechazó que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un «riesgo alto» en Ceuta.

Aunque confirmó la existencia de ese informe, precisó que se refería «exclusivamente» a las llegadas marítimas a la península y Baleares.

A su entender, el Ejecutivo «ha ocultado información muy sensible» relativa a la seguridad del archipiélago. «Mientras está en riesgo la seguridad de los ciudadanos, lo quiero dejar muy claro, nos encontrarán de frente», ha dicho.

Para Prohens, la cuestión que puso sobre la mesa el presidente español «trasciende del debate autonómico» y sitúa a Baleares «bajo la alerta de alto riesgo de entrada masiva de inmigración irregular»

Prohens ha reprochado al presidente que no informara sobre este informe al Govern en la reunión en el Consolat de Mar, celebrada el 29 de julio. «No solo no se nos informó, sino que dijo que las llegadas de inmigración irregular a nuestras costas mejorarían», ha criticado.

Ya en la jornada de ayer y tras conocer las manifestaciones de Sánchez, Prohens exigió la activación de Frontex para reforzar la vigilancia, el control y la protección de las fronteras marítimas ante la alerta recogida en los informes.

Además, ha continuado, tampoco trasladaron la información los ministros de Presidencia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, ni el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ni las mallorquinas y secretarias de Estado de Turismo y de Seguridad, Rosario Sánchez y Aina Calvo.

Así, el Govern utilizará «todos los canales oficiales» para pedir los informes y conocer qué ha hecho el Gobierno ante este «alto riesgo».

«Suponemos que, si el Gobierno recibe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia alertando de un alto riesgo, se adoptan medidas extraordinarias para estar preparados», ha señalado.

25.000 inmigrantes en 5 años

Prohens ha puesto sobre la mesa que en cinco años han llegado al archipiélago cerca de 25.000 personas inmigrantes en pateras y, en lo que va de año, lo han hecho unas 4.500.

En este contexto, ha reiterado al Ejecutivo central las peticiones en materia migratoria que el Govern lleva tiempo solicitando, entre ellas, un plan específico para dar respuesta a la «situación extraordinaria» que vive Baleares y «evitar que se puedan producir situaciones de riesgo».

En concreto, ha solicitado más medios y recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para controlar y proteger las fronteras marítimas y ha insistido en la petición de activar Frontex en las costas, con medios permanentes.

Igualmente, la líder del Ejecutivo ha remarcado que el retorno a la normalidad tras una entrada masiva de inmigrantes «no es sencillo», como ha ocurrido en Ceuta. Por ello, ha reivindicado la necesidad de tomar medidas para evitar que se produzca.

También ha confiado en contar con la «unidad» de todos los partidos políticos de las Islas en el compromiso de la seguridad nacional y en la defensa de la seguridad de los ciudadanos.