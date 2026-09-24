El nuevo ‘súper’ de Palma que irrita la vista a los mallorquines: «Abrimos en Palma de ‘Mayorca’»

Error monumental del gran distribuidor Carrefour para anunciar la inminente apertura de un establecimiento Carrefour Express en el centro de la capital balear. Quienes han recibido la comunicación de su newsletter aún se frotan los ojos al conocer que la nueva tienda abre en Palma de Mayorca. La fórmula con y corresponde al español antiguo y dejó de utilizarse en el siglo XIX.

La publicidad que la firma Carrefour ha utilizado para anunciar en Mallorca la inminente apertura este viernes de una tienda en pleno corazón de Palma ha irritado la vista y el ánimo de muchos mallorquines.

A través de una comunicación enviada a todos los clientes con tarjeta de fidelización, y que son miles en la isla, se informa de la apertura este viernes de una nueva tienda Carrefour Express en pleno corazón de la capital balear: en la conocida calle Jaime III, imán comercial de Palma. El problema ha sido el uso de la fórmula Palma de Mayorca.

Se pueden dar dos únicos motivos para el uso de esta expresión: o es un error gramatical colosal o estamos ante el uso indebido de una expresión propia del español antiguo y que dejó de practicarse en el siglo XIX.

En la época romana y medieval nació la fórmula latina original Maiorica, que acabó dando paso a Mayorca en el castellano antiguo. En la época musulmana, durante al-Ándalus, el término se transformó en Mayurqa.

Lo cierto es que hoy en día la expresión Mayorca sólo se utiliza en algunos países de América Latina y no precisamente para referirse a la mayor de las islas del archipiélago balear. Se usa habitualmente para referirse a nivel popular a un licor anisado muy conocido, por ejemplo, en Ecuador.

Todo apunta, por tanto, a un error garrafal de Carrefour donde nadie parece haber revisado la falta ortográfica que tanto malestar está causando. Nadie ha corregido el fallo hasta este momento.