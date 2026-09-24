El presidente del CES advierte de que la «saturación» de inmigrantes en Baleares tensiona la sanidad y la educación

El presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, advierte de que cuando la población inmigrante supera el 20% en un territorio determinado, ya se puede hablar de «saturación» en lugar de «concentración». En Baleares, los inmigrantes ya son el 29% del total de la población residente en el archipiélago.

Costas ha presentado este jueves en Palma el informe La realidad migratoria en España: prioridades para políticas públicas. En ese aspecto, el de la atención de la política al fenómeno de la inmigración, Costas ha subrayado los datos de Baleares, con «saturación» de inmigrantes, para advertir de la tensión que esta situación provoca en los servicios sociales, en la sanidad y en la educación. Requiere que las administraciones estén atentas a esa situación.

El presidente del CES también ha ofrecido datos, como que 353.000 residentes en las Islas Baleares son población inmigrante.

En el mismo acto, el presidente del Consell Econòmic i Social, Francesc Fiol, ha añadido más datos que dibujan el panorama de la «saturación»: casi el 30% de la población de Baleares es migrante y, de todos los nacidos en 2025, cerca del 25% son hijos de personas migradas desde otros países.

Fiol también habla de «saturación» de inmigrantes y advierte, igual que Costas, de los efectos en los servicios públicos. Ha avisado de la «tensión» en las Islas Baleares en los servicios sociales y de la «saturación» de los recursos sanitarios y educativos provocadas por la llegada masiva de migrantes. Además, ha reconocido que las Islas son «un territorio frágil» por su condición geográfica y tamaño.

Baleares es la comunidad autónoma española que registra un mayor peso de la población extranjera de todo el país. Además de en Baleares, las mayores concentraciones de inmigrantes en España se dan también en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y el litoral andaluz.