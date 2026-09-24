Jaume Julià, impulsor de la Fundació SOM, reconocido en los Premios de Filantropía de CaixaBank Wealth Management

CaixaBank Wealth Management ha celebrado la novena edición de sus Premios de Filantropía, unos galardones que reconocen iniciativas que destacan por su labor altruista y solidaria y por contribuir de manera significativa a mejorar la sociedad.

Jaume Julià Montoya ha sido el galardonado en la Dirección Territorial de Baleares por una trayectoria de cerca de dos décadas dedicada a la cooperación sanitaria y por su papel como impulsor de la Fundació SOM (Sanitaris Oberts Al Món).

Médico especialista en Angiología y Cirugía Vascular, Julià inició hace 18 años su actividad de cooperación sanitaria en proyectos desarrollados en Guatemala, los campamentos saharauis, Colombia y Etiopía. Su posterior experiencia en Gambia y el interés de otros profesionales sanitarios por sumarse a estas iniciativas fueron el germen de la Fundació SOM, creada en 2020 para organizar y dar continuidad a esta labor.

La fundación centra buena parte de su actividad en Gambia y ha desarrollado también expediciones en Senegal y Ghana, además de proyectos en Mallorca. Su modelo combina intervenciones de cirugía general, vascular y pediátrica, consultas médicas y pediátricas, tratamientos dentales, curas, donación de material y formación de profesionales sanitarios locales.

La implicación de Jaume Julià va mucho más allá de la asistencia médica sobre el terreno. Junto al Patronato de la Fundació SOM, participa directamente en la preparación de las expediciones, desde la movilización de profesionales y la coordinación con los socios locales hasta la obtención y traslado del material sanitario y quirúrgico necesario. Un trabajo que se organiza en gran parte desde Mallorca para que los equipos puedan comenzar a atender pacientes prácticamente desde su llegada.

En 2026, los proyectos de la Fundació SOM incluyen la actividad del Centro de Salud de Sanyang, en Gambia, que da cobertura a unas 60.000 personas; una expedición prevista al Hospital Público de Keta, en Ghana, centrada en cirugía vascular; y, en Mallorca, un proyecto de educación afectiva y sexual dirigido a adolescentes en situación de vulnerabilidad, en colaboración con el IMAS.

La iniciativa se apoya además en alianzas con entidades e instituciones como la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), el IMAS y otras organizaciones, con el objetivo de compartir conocimiento, optimizar recursos y generar colaboraciones estables orientadas al impacto social.

En esta edición, CaixaBank Wealth Management ha premiado once iniciativas, una por cada Dirección Territorial, para reconocer proyectos vinculados con las necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales de sus comunidades. Cada iniciativa recibirá una dotación de 5.000 euros como apoyo a su causa.

Con este formato territorializado, los Premios de Filantropía buscan alinearse con la realidad de cada ámbito y comunidad, potenciar la participación en todo el territorio nacional y dar mayor visibilidad a la actividad filantrópica de sus clientes, informa la entidad en un comunicado.

Los galardones ponen de manifiesto el papel de la sociedad, tanto de personas físicas como jurídicas, en el apoyo altruista a causas de interés general y en la generación de un impacto social positivo.

La entidad ha recibido 196 candidaturas en esta IX edición. Tras una primera evaluación, 110 pasaron a la segunda fase y el jurado ha premiado once, una por cada Dirección Territorial.

Para Juan Llamas, director de CaixaBank Wealth Management, “la alta participación en estos galardones demuestra que los Premios de Filantropía de CaixaBank son ya una referencia anual en el sector de la filantropía, y nos anima a seguir trabajando para que nuestro Servicio de Filantropía, único en España, siga ofreciendo el mejor asesoramiento y apoyo a nuestros clientes en sus inquietudes filantrópicas y en su contribución social”.

El galardón se ha entregado en la sede de la Dirección Territorial de CaixaBank en Baleares, en un acto en el que han participado María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares, y Antoni Serra, director comercial de CaixaBank Wealth Management en las islas, junto a Jaume Julià.

La ceremonia nacional de entrega de los premios tendrá lugar en Málaga el próximo 12 de noviembre y reunirá a los galardonados y a sus equipos territoriales.

Reconocimiento a iniciativas transformadoras

En esta edición, además de Jaume Julià en la DT Baleares, se ha reconocido la labor de:

En la DT Andalucía, Eduardo Martínez-Cosentino ha sido reconocido por su apuesta y compromiso con la educación como palanca de transformación social, manteniendo el equilibrio entre una mirada global y un profundo arraigo en Almería.

En la DT Barcelona, Josefa Cortés Gené ha sido reconocida por su inconformismo ante la vulnerabilidad de numerosas familias de su entorno, que propició una respuesta de solidaridad coordinada en la comunidad.

En Canarias, Daniel Adrián Ruera ha sido premiado por su larga trayectoria de compromiso social basado en la cercanía y la escucha para atender necesidades en el ámbito de la salud, especialmente de pacientes y familias en situación de vulnerabilidad.

En Castilla-La Mancha, la Fundación Pérez Buendía ha sido reconocida por favorecer la igualdad de oportunidades, impulsar la formación y contribuir a fijar población y dinamizar socialmente la comarca, a partir del legado solidario de su fundadora.

En Castilla y León, ha recibido el premio por su amplia contribución a la atención de personas migrantes y refugiadas en Valladolid, desarrollada a través de su colaboración con Procomar Valladolid Acoge mediante el voluntariado y aportaciones económicas, favoreciendo su inclusión social, formación y acceso a oportunidades.

En la DT Cataluña, la Fundació Privada Albert Bosch ha sido premiada por movilizar a su comunidad, junto a una entidad sanitaria de referencia, con el objetivo de que la mejor ciencia posible sea accesible para todos los niños.

En la DT Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Damià Tormo Carulla ha sido reconocido por su contribución en el ámbito de las enfermedades pediátricas minoritarias mediante un modelo que combina propósito social y capacidad analítica para acelerar tratamientos que llegan al paciente y a sus familias.

En la DT Ebro, María Consolación Echechiquía Ruiz ha sido premiada por impulsar la investigación, la prevención y la detección temprana de los trastornos de la conducta alimentaria tras una experiencia personal vinculada a esta enfermedad.

En la DT Madrid, Óscar Ocaña Urwitz ha sido reconocido por convertir una necesidad vivida en primera persona en un proyecto que favorece que las personas con discapacidad intelectual convivan, se diviertan y formen amistades desde edades tempranas.

En la DT Norte, la Fundación Miranda ha sido premiada por una trayectoria de 115 años en la atención a personas vulnerables y por su capacidad para abordar nuevos retos y convertirse en referente comunitario.

El Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management

Los Premios de Filantropía se enmarcan en el Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management, único en España. La entidad ofrece a aquellos clientes interesados en generar un impacto positivo en la sociedad a través de la filantropía, un asesoramiento personalizado que se apoya en la definición de cada estrategia a partir de la causa específica que se quiere abordar, de los beneficiarios a los que quiere alcanzar, del impacto que desea lograr y del grado de implicación previsto por el cliente.

Además, la entidad fomenta la creación de un marco de referencia impulsando el conocimiento y la difusión de la filantropía, a través de la organización de encuentros y una línea de estudios especializados.