Dos colombianas amenazan de muerte y agreden con un ladrillo a un hombre tras un encuentro sexual en Palma: «¡Te voy a apuñalar!»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos mujeres colombianas por amenazar de muerte con una navaja y golpear en la cabeza con un ladrillo a un hombre al que le exigieron 45 euros tras un encuentro sexual.

Los hechos ocurrieron concretamente durante la madrugada del pasado sábado en las inmediaciones de la calle Manuel Azaña, cuando la propia víctima localizó a sus agresoras en la vía pública y dio el aviso a las autoridades a través del teléfono 091.

Al personarse en el lugar los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.), el denunciante les señaló directamente a las dos mujeres, que se encontraban a tan solo unos metros de distancia. El hombre relató que ya había interpuesto una denuncia contra ellas por unos hechos ocurridos a mediados del pasado mes de agosto.

Según su testimonio, había conocido previamente a una de las implicadas y concertó una cita para únicamente mantener relaciones sexuales de manera totalmente gratuita en el domicilio de ella. De hecho, la víctima aseguró en todo momento que la mujer nunca se identificó como trabajadora sexual, por lo que entendió que el encuentro respondería únicamente a un interés personal mutuo.

A la cita acudió también la segunda detenida, quien permaneció en calidad de acompañante en el comedor de la vivienda mientras la pareja se encontraba junta. La situación cambió radicalmente al finalizar el encuentro íntimo y reunirse los tres en el salón. En ese momento, ambas mujeres comenzaron a exigirle insistentemente una suma de dinero con el argumento del servicio prestado, profiriendo graves amenazas contra él si no cumplía con la demanda.

La tensión aumentó rápidamente cuando una de las presuntas autoras extrajo del bolso una navaja de grandes dimensiones. Esgrimiendo el arma blanca, elevó el tono de la intimidación advirtiéndole: «¡Te voy a apuñalar ahora mismo, como no saques el dinero ahora mismo, nosotras queremos la plata que nos tenemos que ir!», añadiendo a continuación que, si no accedía, le quemarían la casa.

Atemorizado por la violencia de la situación y temiendo por su integridad física, el varón aceptó acudir acompañado por ambas hasta un cajero bancario cercano a su domicilio, donde retiró los 45 euros solicitados y se los entregó.

Lejos de zanjar el conflicto tras recibir el efectivo, justo antes de abandonar la zona, una de las implicadas recogió un ladrillo del suelo y se lo arrojó directamente a la cabeza, causándole heridas de carácter leve. Acto seguido, ambas emprendieron la fuga a la carrera, logrando eludir la justicia hasta la madrugada del pasado sábado.

Tras escuchar la versión detallada del afectado, una de las patrullas acudió a interrogar a las sospechosas para contrastar la veracidad de la denuncia. Durante las preguntas, ambas admitieron conocer al varón y confirmaron que una de ellas había mantenido relaciones sexuales con él.

Ante la coincidencia de las declaraciones y las evidencias de lo sucedido, los funcionarios policiales procedieron a su inmediata detención y posterior traslado a las dependencias policiales para la puesta a disposición judicial.