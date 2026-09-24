Intervención pulmonar mínimamente invasiva, con recuperación rápida y segura, en Juaneda Hospitales

Desgraciadamente, no son pocas las personas que antes o después tienen que enfrentarse a una cirugía de pulmón, al hallarse una lesión que podría ser el inicio de un cáncer. Tras una valoración por un equipo especializado, el paciente pasa por el quirófano para hacer una «resección pulmonar» con el objetivo de un diagnóstico definitivo o para extirpar la lesión.

¿Qué es y cómo se enfocan en la actualidad estas intervenciones con procedimientos mínimamente invasivos, con los mismos resultados que las cirugías tradicionales, mucho más agresivas? ¿Qué intervenciones permite realizar y qué ventajas puede aportar al paciente? Lo explica la Dra. Elisabet Arango, especialista en cirugía torácica en Clínica Juaneda, experta en cirugía torácica uniportal.

¿Qué es la cirugía torácica uniportal?

La cirugía torácica uniportal es una modalidad de cirugía mínimamente invasiva, una técnica innovadora que consiste en operar a través de una sola incisión muy pequeña. Es un procedimiento muy seguro y preciso para el paciente, que ve reducido enormemente el dolor tras la intervención y que le facilita una recuperación mucho más corta y con menos molestias. «El objetivo es poder llevar a cabo la intervención necesaria causando la menor agresión quirúrgica posible, siempre que las características del paciente y de la enfermedad lo permitan. Con un abordaje mínimamente invasivo, esta técnica puede contribuir a reducir el dolor postoperatorio y favorecer una recuperación más rápida», explica la Dra. Arango.

Uno de los usos principales de esta técnica es la extirpación de partes del pulmón, es decir, quitar una zona enferma o el pulmón entero: «Hay que valorar cada caso de manera individual: el tipo y localización de la lesión, su extensión, la anatomía del paciente, su función pulmonar y las características de la intervención que necesitamos realizar —señala la especialista—, ya que existen distintos tipos de resecciones indicadas según todo esto», pero para entenderlas bien, primero hay que saber cómo se organiza nuestro pulmón.

¿Cómo es el pulmón y cómo se opera?

«El pulmón —aclara la Dra. Arango— se divide en varias secciones principales o lóbulos, cada uno con sus propias vías de aire y vasos sanguíneos. A su vez, dentro de cada lóbulo hay parcelas más pequeñas e independientes, llamadas segmentos. Dependiendo de la enfermedad y de su localización, el cirujano puede plantear diferentes tipos de resección y con esta técnica podemos hacerlo de forma precisa, segura y con alta definición».

Es decir, continúa la especialista, «de menor a mayor tejido extirpado, podemos quitar un pequeño fragmento (cuña); retirar una sección principal completa, localizando las venas y arterias que van a esa zona y el bronquio que la ventila. Será una «segmentectomía anatómica» si se trata de unidades funcionales más pequeñas, «lobectomía» si se extirpa un lóbulo y, si el problema es más extenso, «bilobectomía» cuando hay que extraer dos lóbulos, o «neumonectomía» en casos más graves, si hay que quitar todo el pulmón completo.

«Parte de la complejidad técnica de las resecciones pulmonares es que no se trata simplemente de quitar una zona del pulmón, sino que la resección debe realizarse respetando las estructuras anatómicas y procurando conservar la mayor cantidad de tejido pulmonar sano posible, siempre que ello sea compatible con un tratamiento adecuado de la enfermedad», explica la Dra. Arango.

¿Tiene esta cirugía menos impacto sobre el paciente?

Gracias a esta técnica de incisión única, con la cirugía torácica uniportal, el impacto en el cuerpo del paciente es mucho menor: «La cirugía torácica ha evolucionado hacia procedimientos cada vez menos invasivos en los últimos años, entre ellos la técnica uniportal, permitiendo una gran mejoría desde la cirugía abierta tradicional, que requería un corte grande en un costado, abrir las costillas y buscar la lesión, provocando mucho dolor postquirúrgico y una recuperación muy larga y pesada».

«Actualmente, —continúa la Dra. Arango—, siempre que es técnicamente posible y seguro, muchas intervenciones pueden realizarse de forma mínimamente invasiva mediante toracoscopia o robótica, por abordaje uniportal, con una cámara de alta definición para ver perfectamente el interior del tórax, y con instrumentos específicos para trabajar a través de una incisión pequeña con alta precisión, una incisión del tamaño justo, para extraer el tejido dañado de forma cuidadosa y delicada».

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, «aunque siempre que sea posible, elegimos la opción menos invasiva para que el paciente sienta menos dolor y empiece pronto su rehabilitación respiratoria y física. No hay que olvidar que, si por las características de la lesión o por razones de seguridad necesitamos ampliar el abordaje o realizar una cirugía abierta, no debemos dudar en hacerlo. La prioridad es siempre la realización de una intervención oncológica o quirúrgicamente adecuada y segura para el paciente», subraya la Dra. Arango.

¿Cuáles son las aplicaciones de esta cirugía?

Uno de los principales campos de esta intervención es el tratamiento quirúrgico de tumores pulmonares: «Nos permite eliminar por completo la cantidad de pulmón que debe extirparse en función del tipo de tumor, localización, tamaño, extensión y otros factores, con seguridad y precisión, reduciendo al máximo el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer, ya que la intención oncológica es curativa».

Para decidir cuál es la mejor opción terapéutica, se hace una valoración multidisciplinar y siempre analizamos cada situación concreta de forma individual y siguiendo los criterios oncológicos establecidos para cada situación: si, por ejemplo, un paciente tiene una capacidad respiratoria limitada, adaptamos la operación para salvar la mayor cantidad posible de pulmón sano, con el objetivo de conseguir un tratamiento adecuado de la enfermedad preservando su función».

Esta técnica no se limita solo al cáncer: «También puede emplearse en determinadas enfermedades pulmonares benignas, malformaciones de nacimiento, problemas de la vía respiratoria, algunas enfermedades del pulmón que producen infecciones recurrentes y otras patologías torácicas que requieren tratamiento quirúrgico».

¿Cómo lo experimenta el paciente?

Con este avance, «la persona tiene una recuperación más fácil tras la intervención, es decir, puede retomar antes su rutina diaria y su trabajo. Además, la cicatriz que queda es mínima, ofreciendo una experiencia mucho más cómoda y una mejor calidad de vida durante el descanso tras la operación».

Por otra parte, contribuye a la reducción del dolor, la movilización precoz y la rápida incorporación a los ejercicios de fisioterapia respiratoria. «Cada persona evoluciona de una manera diferente», recuerda la Dra. Arango, «por eso, es importante explicar al paciente qué puede esperar antes de la intervención y acompañarlo durante todo el proceso de recuperación».

Prevención mediante cribados

Sin duda, el mejor consejo para el paciente es la prevención: «Es urgente la implantación de cribados que faciliten la detección precoz del cáncer de pulmón. Simplemente, la realización de una revisión a personas de riesgo, puede marcar la diferencia, valorando la necesidad de realizar un escáner torácico de baja radiación, es decir, una prueba segura para detectar a tiempo cualquier lesión o alteración sospechosa en el tórax».

Si tras esa prueba se identifica una lesión pulmonar que requiera cirugía, extraerla mediante esta técnica de cirugía torácica uniportal resulta factible, seguro y poco agresivo, evitando las grandes o múltiples incisiones y revolucionando el cuidado del tórax.

Los avances quirúrgicos benefician enormemente al paciente: «Hoy sabemos más y disponemos de más herramientas y técnicas para quitar de forma menos agresiva partes del pulmón, pero lo fundamental sigue siendo seleccionar correctamente a quién puede beneficiar y realizar la intervención necesaria con criterios de seguridad y eficacia», concluye la Dra. Arango, cirujana torácica de Clínica Juaneda.

Las personas interesadas en acceder a una consulta con la Dra. Elisabet Arango o a cualquier otro servicio de Juaneda Hospitales pueden hacerlo solicitando cita a través del teléfono 971 28 00 00, la app Juaneda Contigo o la web www.juaneda.es.