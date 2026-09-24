Menorca retoma la excavación de uno de sus mayores poblados talayóticos al filo del centenario de su descubrimiento en 1930, por Margaret Murray, arqueóloga británica pionera de la investigación científica de la Prehistoria de Menorca.

Las obras de ejecución del proyecto de reexcavación, restauración y consolidación del sector oeste del poblado talayótico de Trepucó tienen como objetivo recopilar nuevos datos arqueológicos, mejorar las condiciones de conservación de las estructuras y museizar esta área para incorporarla al circuito de visita del yacimiento.

El poblado de Trepucó es uno de los más grandes de la isla, pues se extiende en un área de unos 49.240 m².

Actualmente, solo se conserva una pequeña parte del asentamiento: los dos talayots, que son los edificios más antiguos (1000 – 700 a. C.), y el resto, algunos lienzos de la muralla, dos torres cuadradas en el muro oeste, el recinto de taula y algunos restos de viviendas, que son de la época posttalayótica (650 – 123 a. C.).

La intervención incluirá la finalización de la excavación y restauración de una zona ya explorada parcialmente en los años ochenta por el Museu de Menorca.

En esta área, cercana a la zona deportiva de Bintaufa, se encuentra un talayot ​​con un pasillo interno, un bastión de la muralla y una zona doméstica. El recinto de taula es uno de los más monumentales de la isla y las casas son perfectamente visibles en la parte oeste del poblado gracias a las excavaciones que se realizaron hace años.

Concretamente, las actuaciones consistirán en la reexcavación arqueológica, la restauración y la consolidación del sector oeste del poblado talayótico con el objetivo de mejorar el conocimiento científico del yacimiento, garantizar su conservación y adecuarlo para su visita pública en condiciones de seguridad.

Las actuaciones previstas incluyen la reexcavación de las casas 4 y 5, la excavación de la zona donde se realizaron las calas arqueológicas en el sector sur de las casas 3, 4 y 5, así como la excavación del talayot ​​y del bastión adosado.

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el consejero de Cultura, Educación, Juventud, Deportes y Patrimonio de Menorca, Joan Pons Torres han asistido al inicio de los trabajos que lleva a cabo la UTE Cardoner-Catarqueólogos por un importe total de 658.351,75 euros.

Además, se llevarán a cabo trabajos de consolidación estructural tanto en el talayot ​​como en otras estructuras anexas que presentan riesgo de desprendimiento o derrumbamiento, con el fin de asegurar su estabilidad y preservación. Por último, una vez ejecutadas las tareas de consolidación, se habilitará un itinerario de visita que permita el acceso seguro al yacimiento, garantizando al mismo tiempo la protección de los elementos arqueológicos y una mejor experiencia para los visitantes.