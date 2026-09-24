Baleares pide a Óscar Puente que AENA ayude a financiar la futura línea de tren Palma-Llucmajor
El motivo es que el aeropuerto de Son Sant Joan contará con una parada de la nueva línea ferroviaria
La petición se produce en pleno rechazo de los partidos políticos de Baleares por los planes de inversión de AENA
El Govern balear ha retomado este martes la mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de reclamar y conseguir financiación estatal para los proyectos de ampliación de la red ferroviaria y avanzar en esta materia, principalmente en el proyecto de la futura línea de tren entre Palma y Llucmajor.
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha señalado que la mesa técnica ha mantenido su segunda reunión un año y medio después de la primera. En este sentido, ha pedido a Transportes que mantenga el diálogo con el Ejecutivo balear.
Durante el encuentro, los técnicos del Govern han reivindicado la necesidad de recuperar el convenio ferroviario y obtener la financiación por parte del Gobierno, que es «una cuestión de justicia».
El conseller ha destacado que espera contar con financiación del Ministerio, de la Unión Europea y del aeropuerto de Palma (AENA), ya que el proyecto del tren Palma-Llucmajor prevé una parada en Son Sant Joan. «No tenemos carreteras del Estado ni una infraestructura ferroviaria en la que el ministerio haya aportado millones. Tampoco vamos a pedir castillos en el aire», ha afirmado Mateo.
Asimismo, el conseller ha asegurado que «los primeros pasos los ha dado el Govern» y ha apuntado que ahora es el turno del Gobierno central para «pasar de las palabras a los hechos». Así, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió hace dos años con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a mantener un «diálogo fluido» y a poner en marcha la mesa técnica.
Según ha dicho, Baleares cuenta con «el compromiso de Sánchez», pero ha cargado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no asistir a la mesa técnica y por estar «más ocupado en las redes sociales que en el ministerio».