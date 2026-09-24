Baleares pide a Óscar Puente que AENA ayude a financiar la futura línea de tren Palma-Llucmajor

El Govern balear ha retomado este martes la mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de reclamar y conseguir financiación estatal para los proyectos de ampliación de la red ferroviaria y avanzar en esta materia, principalmente en el proyecto de la futura línea de tren entre Palma y Llucmajor.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha señalado que la mesa técnica ha mantenido su segunda reunión un año y medio después de la primera. En este sentido, ha pedido a Transportes que mantenga el diálogo con el Ejecutivo balear.

Durante el encuentro, los técnicos del Govern han reivindicado la necesidad de recuperar el convenio ferroviario y obtener la financiación por parte del Gobierno, que es «una cuestión de justicia».

El conseller ha destacado que espera contar con financiación del Ministerio, de la Unión Europea y del aeropuerto de Palma (AENA), ya que el proyecto del tren Palma-Llucmajor prevé una parada en Son Sant Joan. «No tenemos carreteras del Estado ni una infraestructura ferroviaria en la que el ministerio haya aportado millones. Tampoco vamos a pedir castillos en el aire», ha afirmado Mateo.

Asimismo, el conseller ha asegurado que «los primeros pasos los ha dado el Govern» y ha apuntado que ahora es el turno del Gobierno central para «pasar de las palabras a los hechos». Así, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió hace dos años con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a mantener un «diálogo fluido» y a poner en marcha la mesa técnica.

Según ha dicho, Baleares cuenta con «el compromiso de Sánchez», pero ha cargado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no asistir a la mesa técnica y por estar «más ocupado en las redes sociales que en el ministerio».