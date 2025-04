José Luis Mateo: «Construiremos en cuatro años más VPO que las que hizo el pacto de izquierdas en ocho»

El conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (Palma, 1970), analiza en esta parte de la entrevista las causas de la emergencia habitaciones que sufre Baleares y las medidas que está adoptando el Govern de Marga Prohens para intentar facilitar el acceso a la vivienda. Destaca que las medidas restrictivas que aplicó el pacto de izquierdas frenaron la construcción de vivienda: «Restringir, limitar, prohibir… es todo lo contrario a incentivar y promover», afirma. José Luis Mateo augura que al final de esta legislatura el Govern habrá construido un millar de VPO, más de las que hizo el pacto de izquierdas que presidía Armengol en ocho años.

R. – ¿Cree que parte del problema de la vivienda deriva de las medidas restrictivas que aplicó el pacto de izquierdas durante ocho años?

R. – Sin duda alguna. Cuando se trata de restringir, de limitar, de prohibir, todo eso es todo lo contrario a incentivar y promover. Todo esto al final entorpece. Cuando la única apuesta es la promoción pública de vivienda, implica que la Administración es del todo incapaz por sí sola de dar respuesta a un reto de semejantes dimensiones. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es poner suelo público en manos de privados para que puedan construir viviendas de alquiler asequible. Además, a parte de frenar o de entorpecer la creación de viviendas, las medidas derivadas del Decreto del 2008 han generado muchos problemas y muchas indemnizaciones.

P. – ¿Está funcionando el programa Alquiler Seguro?

R. – El programa Alquiler Seguro es un programa innovador que requiere la colaboración con entidades privadas. Ya tenemos más de 400 viviendas que cumplen las condiciones y ya se han firmado los primeros contratos, pero es cierto que primero tenemos que ver cómo evoluciona, pero creemos que va a tener muy buena acogida.

P. – Entonces… ¿Qué medidas del plan de choque están funcionando mejor?

R.- Todos los programas que hemos lanzado ya están dando sus primeros resultados. Tenemos programadas, gracias a la Ley de Emergencia Habitacional, unas 1.700 viviendas planificadas. Luego tenemos 1.700 más que están por llegar del programa Construir para Alquilar, por lo que en total son unas 2.400, 1.200 de las cuales en Palma, 600 en la isla de Ibiza, 300 en Santa Eulalia y 300 en Vila. También tenemos planificadas 870 viviendas públicas que sin duda llegarán a ser 1.000. A todo esto hay que sumar las 20.000 que estamos poniendo sobre la mesa en Palma, 10.000 de las cuales, el 50%, habrá de ser necesariamente vivienda con algún régimen de protección.

P. – Creo que han dicho que van a construir unas casi mil VPO… ¿Cuántas hizo el pacto de izquierdas?

R. – Ellos defienden que fueron mil viviendas. El número es cuestionable, pero pongamos que fueron mil en ocho años. Nosotros cuando empezamos a gobernar, muchas de estas viviendas estaban sin empezar. Otras estaban entre un 5 o 15% de ejecución y en otras hemos tenido que realizar algunas mejoras porque no eran susceptibles de ser entregadas. Nosotros ya tenemos planificadas 870 viviendas de cara a lo que nos queda de legislatura. A buen seguro esperamos poder cubrir esas mil.

P. – ¿Cómo se ha llegado a esta situación de emergencia habitacional?

R. – Primero de todo, hay que decir que es una situación que ocurre a nivel nacional y me atrevería a decir que a nivel internacional. El primer factor que ha llevado a este problema es el aumento de la demanda por el incremento de la población. Vivimos una realidad turística muy particular en la que necesitamos mano de obra que viene a nuestras islas y necesita una vivienda. Luego hay otro problema muy grave de escasa oferta de vivienda. Ese es el gran problema. También influye la oferta turística ilegal y por fin se está luchando contra eso con multas muy severas.

José Luis Mateo, docente vocacional y ahora un «conseller apasionado»

P. – Usted es abogado, jurista, profesor y ahora conseller. ¿Qué trabajo le apasiona más?

R. – Yo soy docente vocacional vinculado a la Universidad de las Islas Baleares. No hay nada que más me apasione que entrar cada día en clase y encontrarme con mis alumnos. Y cuando empecé mi labor como diputado, descubrí un auténtico universo que me resultó maravilloso. Es indescriptible la sensación de trabajar en la elaboración de una ley. Y ahora, ante este reto ilusionante como conseller, he llegado a la conclusión de que me gusta mucho apasionarme en aquello que hago, sea lo que sea, porque nunca jamás creí que me pudiera desvincular de mi labor docente. El trabajo como conseller es una cosa que está mereciendo la pena, lo digo de corazón, a pesar de las posibles consecuencias negativas que pueda tener en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito de prestigio o en el ámbito de imagen. Si tengo que responder a la pregunta, hora mismo lo que más me apasiona es ser conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad de las Islas Baleares. Además, cuento cono un equipo excepcional, desde Comunicación a los directores generales, los técnicos y todo el personal de la Conselleria. También debo señalar que tengo una presidenta, Marga Prohens, con un proyecto muy claro de gobierno en la cabeza por el que creo que merece la pena luchar.

P. – ¿A pesar de los ataques que recibe de la oposición cada martes en el Parlament?

R. – Sí, a pesar de eso, porque sé perfectamente que eso va en el cargo. Quiero pensar que ellos entienden la labor que realizamos aquí. Lo hacen desde un prisma ideológico y estoy convencido de que no creen muchas cosas que dicen, porque ellos también han estado aquí. Porque ellos también han gestionado lo público. Entiendo que ese juego parlamentario hay que jugarlo, pero también entiendo que debe hacerse dentro de unas normas de respeto que a buen seguro mantendrán.