El timo de los 3 millones de euros a la semana: la macroestafa con títulos del Deutsche Bank con la que embaucaron a un inversor en Palma

Promesas de rentabilidades millonarias a corto plazo, sofisticadas compras de instrumentos bancarios con supuesta emisión del Deutsche Bank y una red empresarial creada para captar fondos de inversores particulares. La Audiencia Provincial de Baleares acoge la apertura de juicio oral a dos hombres acusados de armar un complejo entramado financiero con el que habrían estafado más de medio millón de euros a un inversor y a su sociedad, tras engañarles con falsas operaciones de inversión en la Bolsa de Fráncfort que nunca llegaron a ejecutarse.

En concreto, los acusados ejercían como administradores de una sociedad mercantil, junto a un tercer implicado que se encuentra declarado en situación de rebeldía procesal desde febrero de 2020. Aprovechando la relación personal y profesional previa que uno de los acusados mantenía con la víctima, los procesados le propusieron a finales del año 2013 la aportación de capital a su empresa bajo el pretexto de participar en supuestas operaciones financieras de altísima rentabilidad.

El primer engaño se consumó el 6 de febrero de 2014 con la firma de un acuerdo mediante el cual la víctima y uno de los sospechosos aportaban 100.000 euros cada uno para comprar instrumentos bancarios emitidos por la entidad Deutsche Bank, garantizando que la operación reportaría a la sociedad beneficiaria beneficios de hasta tres millones de euros semanales durante 10 meses, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES.

Ante la imposibilidad de cumplir semejantes rendimientos, en enero de 2015 convencieron al perjudicado para anular dicho acuerdo y traspasar los fondos a un nuevo contrato. En esta segunda fase, la víctima y su empresa constructora llegaron a transferir cantidades que sumaron 320.000 euros adicionales bajo la promesa de una devolución del capital más una participación fija en beneficios fijada en un 200% (600.000 euros).

Finalmente, en julio de 2016, tras acumular un total de 520.000 euros aportados por el perjudicado y sus sociedades, los procesados volvieron a renovar el contrato justificando la operación en una supuesta titulización de acciones en la Bolsa de Fráncfort por valor de 180 millones de euros, de la que obtendrían comisiones millonarias.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los acusados hicieron suyas todas las cantidades desde el primer momento, sin aplicar un solo euro a las inversiones prometidas ni devolver dinero alguno, careciendo desde el inicio de cualquier propósito de invertir.

Por estos hechos, la Fiscalía califica la trama como un delito continuado de estafa y solicita para cada uno de los dos acusados una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público exige que indemnicen conjuntamente a la víctima en 220.000 euros y a su sociedad en otros 320.000 euros, sumando los 540.000 euros defraudados más los intereses legales.