Antoni Tarabini siempre será SJ para alumnos nacidos en los 50

Los bachilleres de 1968 en Montesión mantenemos un grupo de WhatsApp desde hace muchos años para alimentar la complicidad de adolescencia. Y fue saltar la noticia, recogiéndola en el grupo, lamentando la muerte de Toni Tarabini. Recordando sus días de jesuita y lo buen profesor de latín que era.

Ahora que los jesuitas han abandonado la isla, poniendo fin a medio milenio de enseñanza ininterrumpida, bueno será recordar que era práctica habitual situar a un joven jesuita como tutor de curso, además de maestro. Tiempos aquellos en que la diferencia de edad con los alumnos se situaba en torno a los 10-12 años, de manera que la complicidad por proximidad era grande, y eso sí, manteniendo siempre el principio de autoridad. Tarabini SJ ya era entonces un joven inquieto, comprometido socialmente a pesar de que ahí estaba el franquismo, por decirlo así, en la puerta misma del colegio.

Corría el año 1965, si la memoria no me falla, cuando alumnos de sexto de bachillerato, en Montesión, protagonizaron una sentada en el patio acabado el recreo, protestando por algo que, a fecha de hoy, no alcanzo a recordar. Lo sé, porque fui testigo mientras el resto de cursos regresábamos a las aulas y lo que me llamó poderosamente la atención fue ver que el padre Tarabini optaba por quedarse en las gradas junto a sus pupilos. La imagen continúa fijada en mi memoria. Debo aclarar que en aquellos días lo habitual era que jesuitas, no mayores de 25 años, nos acompañaran, como ya he apuntado.

Supongo que aquella actitud beligerante de Tarabini SJ causó estupor en la comunidad de jesuitas, siguiendo –imagino– un buen rapapolvo. Además, los años 60 se vivieron como un revulsivo en unos jóvenes religiosos, que, además, gozaban de una formación excelente que fomentaba desarrollar el sentido crítico, característica que está en el ADN de la Compañía de Jesús.

Tal vez por las tensas circunstancias del momento, a finales de los años 60 apareció en escena la Teología de la Liberación, que contaba entre sus filas con no pocos jesuitas jóvenes, y en paralelo, no sé si llamarlo crisis de fe o simplemente sentirse incómodos con la disciplina en el interior de la orden religiosa, lo cierto es que los hubo quienes abandonaron la sotana para ir a incorporarse a la vida civil, entre ellos Toni Tarabini, ya a secas. Aunque los alumnos nacidos en los 50, siempre le recordaremos como Tarabini SJ.

Pasado el tiempo, ya como civil, Antoni Tarabini se incorporó al equipo del alcalde Aguiló como concejal de Turismo, Transportes y Circulación en la segunda legislatura de la democracia municipal. Fue precisamente durante su mandato que entró en escena la EMT en sustitución de SALMA. Yo era entonces el jefe del servicio de programas de la emisora territorial de RNE y Toni Tarabini se mostró muy abierto y dialogante con los proyectos que le presentamos.

El primero consistió en subir con él a un coche municipal y con una maleta móvil –entonces no existían unidades móviles–, recorrer las principales calles de Palma y conocer, in situ, los problemas que afectaban a la circulación. El segundo capítulo de colaboración consistió en visitar los barrios de Palma con un microbús cedido por la EMT para conocer en vivo los problemas de cada distrito explicados por líderes de barrio y escuchados por políticos municipales. Un abrazo a Juan Cifre, quien fue el protagonista de la idea. Hace muchos años que no sé de él.

Aunque la prueba de fuego fue el tercer y último capítulo, que se emitió en directo por nuestro canal local de 24 horas, Ràdio 4. La ràdio agafa el bus ha sido la experiencia más loca que he coordinado en la radio pública, que consistía en coger un autobús de la línea 5 como antiguamente se diseñó y recorrer, ida y vuelta, el trayecto Son Dureta-Playa de Palma-Son Dureta.

Por indicación de Tarabini, la EMT autorizó modificar el vehículo para que en su parte trasera instalásemos un rudimentario estudio móvil y mientras subían y viajaban unos sorprendidos usuarios, íbamos entrevistando a gente que tenía que ver con el transporte público, autoridades incluidas, como el propio alcalde Aguiló. Recuerdo que, pasando por el Coll d’en Rabassa, fui a mirar por la luna trasera y me entró la risa, al ver la comitiva de coches oficiales convertidos circunstancialmente en un pasacalles motorizado a la espera de que los correspondientes usuarios abandonasen el bus 5.

La última vez que coincidí con Antoni Tarabini fue en una tertulia en Onda Cero en la que también participaban un prometedor Hila –vaya fiasco– y Esteban Urreiztieta, entonces redactor de investigación junto con Eduardo Colom en EL MUNDO/El Día de Baleares. Me apetecía dejar constancia de mis recuerdos vinculados primero con Tarabini SJ y después con Tarabini a secas. Un hombre bueno de izquierdas de los que ya no quedan.

Ya no quedan, desde que el PSIB-PSOE abandonó la socialdemocracia, a partir de asaltar su Secretaría General los distintos autores de los Pactes de Progrés, dejando atrás en el olvido a los históricos, mientras los neófitos, cuyos nombres no merecen la pena ser recordados, le dieron alas al modelo Frankenstein, que inspiró a Pedro Sánchez para acabar con la libertad.