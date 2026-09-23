Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Pedro Sánchez se reúne con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Este miércoles, 23 de septiembre, la actualidad política estará marcada por la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Un encuentro al que asistirá la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el titular de Exteriores, José Manuel Albares; y la ministra de Defensa, Margarita Robles; ministro de Hacienda, Arcadi España; y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asisten al pleno del Congreso.

Mientras, la situación sigue siendo insostenible en Ceuta. En la ciudad autónoma hay, según los cálculos de la Policía, unos 10.000 invasores escondidos en pisos patera y casas abandonadas.