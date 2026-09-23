Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Pedro Sánchez se reúne con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani
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Este miércoles, 23 de septiembre, la actualidad política estará marcada por la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Un encuentro al que asistirá la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el titular de Exteriores, José Manuel Albares; y la ministra de Defensa, Margarita Robles; ministro de Hacienda, Arcadi España; y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asisten al pleno del Congreso.
Mientras, la situación sigue siendo insostenible en Ceuta. En la ciudad autónoma hay, según los cálculos de la Policía, unos 10.000 invasores escondidos en pisos patera y casas abandonadas.
Juan Jesús Vivas: «Si naufraga Ceuta, naufraga España»
El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que si «naufraga Ceuta, naufraga España». Además, ha señalado que, ahora mismo, la ciudad es una «olla a presión».
Rufián tras las palabras de Sánchez sobre Ceuta: «Empieza a decir la verdad»
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la CNN, quien ha reconocido un «fallo» de Marruecos en la frontera. Rufián ha considerado que el jefe del Ejecutivo «empieza a decir la verdad», aunque ha cuestionado el término empleado. «Me parece que es un eufemismo. Marruecos atacó a este país y ya está», ha afirmado.
54 menas que llegaron a Ceuta en julio están con sus familias en la Península
Más de medio centenar de menas (54) que llegaron a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio han sido reagrupados con sus familias en la Península por procedimiento de urgencia.
Según explica el Ministerio de Juventud e Infancia, se trata de un trámite habitual cuando el menor es declarado en situación de desamparo y los familiares reclaman que se ponga en marcha el reagrupamiento o porque el niño lo alega durante la filiación, se comprueba el vínculo familiar entre los adultos y los menores y, si procede, el reagrupamiento.
En este momento, se encuentran abiertos más de 300 expedientes de reagrupamiento familiar en la península que están siendo estudiados por el Área de Menores de la ciudad de Ceuta, tras la realización de las entrevistas, indican las fuentes del ministerio.
El PSOE dice que el control de fronteras de Marruecos «falló», pero recalca que luego «colaboró»: «No es incompatible»
El PSOE ha asegurado este miércoles que es «evidente» que el control de fronteras de Marruecos «falló» con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de finales de julio, pero ha querido dejar claro que después el país vecino «colaboró».
Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, preguntado por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera este martes, en una entrevista con CNN en Estados Unidos, ese fallo del Gobierno de Mohamed VI, al que ha dicho que ya ha pedido «respuestas».
Preguntado por estas palabras en los pasillos del Congreso, López ha dicho no entender «dónde está la novedad» en la afirmación del presidente porque, a su juicio, «es evidente que si entran 70.000 o 80.000 ilegales, falla algo en la frontera».
Armengol expulsa a una diputada del PP por mostrar el gas pimienta que usan las mujeres de Ceuta contra los invasores
Ana Vázquez, diputada del PP en el Congreso de los Diputados, ha sido expulsada del hemiciclo por portar un spray pimienta. «Es un arma» ha asegurado Francina Armengol, la presidenta del Congreso.
Marlaska defiende la actuación del Gobierno en Ceuta: «Nosotros queremos volver a esa normalidad»
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el Gobierno y su departamento han trabajado “desde el minuto uno” para recuperar la normalidad en Ceuta.
Además, ha cargado contra el PP, asegurando que el partido liderado por Feijóo se ha «olvidado» de esa normalidad.
Marruecos garantiza a España que «colaborará» para impedir una nueva entrada masiva
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que las autoridades marroquíes les han garantizado su colaboración para evitar que se repita una nueva entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta como la registrada los pasados 30 y 31 de julio.
Feijóo defiende la españolidad de Ceuta y Melilla y recalca que su integridad «no es una cuestión abierta a negociación»
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles la españolidad de Ceuta y Melilla y ha recalcado que la integridad de ambas ciudades «no es una cuestión abierta a negociación».
«Ceuta y Melilla forman parte de España desde hace siglos, con los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier otro territorio. Su integridad no es una cuestión abierta a negociación», ha afirmado Feijóo en un mensaje en X.
Albares defiende que los Reyes no tienen que pedir autorización a Marruecos «ni a nadie» para su visita a Ceuta
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que los Reyes no tienen que solicitar autorización ni permiso «a nadie», tampoco a Marruecos, para la visita que tienen previsto realizar a Ceuta y que será, según ha avanzado, «relativamente pronto», en el año 2026.
En declaraciones a la Cadena Ser, el ministro ha pedido ser «muy claros» respecto a este asunto, porque España «ni habla ni negocia» sobre cuestiones de soberanía.
Albares ve «sorpresivo» el saludo de Delcy Rodríguez a Sánchez y dice que éste no fue a la recepción de Trump por agenda
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que fue «sorpresivo» el saludo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Pedro Sánchez en la sede de Naciones Unidas y también ha pedido no hacer una lectura política de la no asistencia del presidente del Gobierno a la recepción de Donald Trump en Nueva York: «leo cosas que me parecen ridículas» «Para mí fue un poco sorpresivo», ha señalado Albares sobre el saludo de Delcy Rodríguez a Sánchez, dado que se produjo en mitad de los discursos iniciales en la ONU, justo cuando estaba interviniendo el presidente de la Asamblea General.
María Corina Machado intentó de forma infructuosa volver a Venezuela en tres ocasiones en pleno viaje de Delcy a EEUU
La líder opositora venezolana María Corina Machado habría intentado volver de forma infructuosa a Venezuela en tres ocasiones durante la jornada del 21 de septiembre, en todos estos casos desde Panamá, según ha denunciado este miércoles el asesor para relaciones internacionales de la Premio Nobel de la Paz, Pedro Urruchurtu.
«Atención: Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito», ha dicho a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha afirmado que de esta forma «suman siete intentos» de volver al país «en las últimas semanas».
«No la dejan regresar a su propio país», ha señalado Urruchurtu, sin que las autoridades de Panamá se hayan pronunciado por ahora sobre los intentos de Machado de regresar a Venezuela, coincidiendo con el desplazamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.
Albares niega que Sánchez haya elevado el tono hacia Marruecos: «No buscamos ser ni duros ni blandos, sino eficaces»
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya elevado el tono hacia Marruecos y ha defendido que el Ejecutivo no busca unas relaciones que sean «duras y blandas», sino «eficaces» para los intereses de España.
En una entrevista en CNN, Sánchez afirmó este martes que considera «evidente» que el control fronterizo por parte de Marruecos «falló» en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y asegura que les ha pedido «acciones y respuestas».
Albares ha restado importancia a estas declaraciones del presidente del Gobierno, subrayando que Sánchez dijo «exactamente» lo que ya explicó durante su intervención en el Pleno del Congreso por la situación en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes.
La Policía desmantela el mercadillo de los inmigrantes en la playa del Trampolín
La Policía Nacional ha desarticulado este miércoles el mercadillo que los inmigrantes ilegales montaron en la playa del Trampolín, donde también están ubicadas sus chabolas.
Calma en la frontera del Tarajal en Ceuta la mañana de la nueva amenaza
El paso fronterizo de Ceuta con Marruecos en el Tarajal se encuentra en calma a primera hora de este miércoles, para cuando se ha reforzado la protección de la frontera por la amenaza de una posible entrada masiva de inmigrantes ilegales en el día de hoy que se había publicado en redes.
Por el momento no se han detectado movimientos considerables ni a este ni al otro lado de la frontera. En el lado marroquí, la situación también es de tranquilidad.
Varios furgones de la Policía Nacional y vehículos de la Guardia Civil se han desplegado desde pasadas las 07:30 horas. El refuerzo policial ha comenzado a desplegarse desde la noche del martes, tal y como avanzaron fuentes de Delegación del Gobierno.
El Gobierno refuerza la frontera en Ceuta ante llamamientos para una nueva entrada masiva
El Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada irregular coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre.
Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional incrementa el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzará la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados en la ciudad, que ampliarán sus servicios desde la noche de este martes.
En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil supondrá la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo.
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Este miércoles, 23 de septiembre, la actualidad política estará marcada por la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Un encuentro al que asistirá la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
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Ángel Víctor Torres: «Las personas que entraron en Ceuta serán devueltas de acuerdo con la ley»
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que «las personas que entraron en Ceuta serán devueltas de acuerdo con la ley», aunque ha descartado que pueda producirse el retorno de todas ellas. «Que todas las personas van a ser devueltas, eso no puede ser. Lo sabe el señor Feijóo, no es posible», ha señalado.