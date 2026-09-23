Hoy, en toda la provincia de Bilbao, disfrutaremos de un día mayormente poco nuboso o despejado, aunque con algunos intervalos de nubes altas que no afectarán la agradable temperatura. Las mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo y variable, predominando del norte en las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y viento suave con ambiente agradable

El cielo de Bilbao se despereza lentamente este miércoles, ofreciendo un manto de nubes que predomina durante el día. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 28 grados, mientras que la brisa suave del viento, que soplará del norte a unos 10 km/h, traerá consigo una sensación térmica agradable, sin indicios de lluvia en el horizonte.

Con la salida del sol a las 08:00, los bilbaínos disfrutarán de un día despejado hasta el ocaso, previsto a las 20:07. La humedad, que puede generar una atmósfera algo pesada, será palpable, pero sin grandes sorpresas climáticas. Ya por la tarde, con temperaturas que oscilarán hasta los 21 grados, el tiempo se mantendrá estable y acogedor, perfecto para pasear por la ciudad y disfrutar de su vibrante ambiente.

Aire inestable con posibles lluvias en Baracaldo

Un aire inquieto se respira en Baracaldo, donde el cielo, cubierto por un manto gris, sugiere que el día traerá sorpresas. Las primeras luces del día asoman con temperaturas suaves, pero la sensación de inestabilidad se siente desde primera hora, anticipando momentos de viento fuerte y posibles lluvias.

A medida que avanza la jornada, el tiempo cambiará; por la mañana, las temperaturas rondarán los 12 grados, pero por la tarde podrían alcanzar los 27. No obstante, con ráfagas de viento que superan los 30 km/h y una humedad que en ocasiones puede volverse agobiante, es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad podría persistir durante la tarde y noche.

Guecho: ambiente cálido con nubes parciales

La jornada en Guecho amanece con un ambiente fresco y agradable, donde la temperatura mínima se sitúa en 13°C y la sensación térmica es similar. Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, permitiendo que el sol brille desde su salida a las 08:00. A lo largo del día, las temperaturas irán incrementándose hasta alcanzar una máxima de 24°C, creando un ambiente cálido.

Sin embargo, la tarde traerá consigo un cielo parcialmente nublado y una humedad bastante elevada de hasta el 95%, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. El viento soplará de forma moderada a 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. A las 20:07, la puesta del sol marcará el fin de un día con casi 12 horas de luz.

Santurce: brisa suave y nubes ligeras

La mañana y la tarde se presentan con un tiempo templado, ligeramente nuboso, pero sin cambios relevantes. La temperatura oscilará entre 13 y 26 grados y el viento soplará suavemente desde el norte, aportando una brisa agradable a lo largo del día.

Aprovechar este ambiente tranquilo es una excelente oportunidad para pasear por las zonas más cercanas, disfrutar de un café al aire libre o simplemente relajarse en el parque. Un día ideal para actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos despejados y una agradable temperatura que ronda los 12 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea bastante cálida.

Por la noche, el tiempo se mantendrá estable y fresco, ideal para salir abrigado si se planea disfrutar de un buen rato al aire libre. No olvide llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán y el viento soplará suavemente.