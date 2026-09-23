Cielos despejados y viento variable en Andalucía: AEMET prevé lluvia ocasional en el Estrecho

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy, 23 de septiembre de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque se anticipan intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea. No se descartan precipitaciones débiles ocasionales en el área del Estrecho. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán estables, mientras los vientos serán mayormente flojos y variables, con fuerte componente de levante en Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

Esta jornada, el cielo de Sevilla se presentará despejado por la mañana, como una sábana tendida sobre el azul, permitiendo que la luz del sol, que asomará a las 08:12, ilumine la ciudad con un calor que subirá hasta los 37 grados. La brisa será suave, con rachas que apenas alcanzarán los 6 km/h y la humedad, aunque presente, no será lo suficientemente alta como para resultar demasiado agobiante. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Ya por la tarde, algunas nubes comenzarán a asomarse en el horizonte, pero no será suficiente para alterar la calidez que nos acompañará hasta la puesta del sol a las 20:19. La temperatura descenderá ligeramente hacia la noche, llegando a unos agradables 20 grados, ofreciendo un descanso refrescante después del calor diurno. Todo apunta a que será una jornada perfecta para pasear por las calles de nuestra bella ciudad.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con posibles lluvias

Una brisa inusual acaricia Córdoba mientras el cielo se viste de sombras, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Las primeras horas de la mañana despiertan con temperaturas frescas que rondan los 17 grados, bajo un cielo gris que promete cambios drásticos a medida que avanza la jornada.

A medida que la tarde avanza, el termómetro alcanzará hasta 37 grados, pero la sensación térmica puede ser aún más intensa, dada una humedad que podría llegar al 55%. La probabilidad de lluvias, aunque baja por la mañana, podría cambiar rápidamente y con vientos que superan los 30 km/h, es recomendable salir bien preparado: un paraguas podría ser tu mejor aliado.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo parcialmente nublado tanto en la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque se puede sentir una leve brisa proveniente del sur.

Es un día ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de las terrazas o realizar actividades al aire libre, ya que el viento será suave y no se esperan lluvias. Aprovecha para salir y disfrutar de un ambiente tranquilo durante tus actividades diarias.

Cielo despejado y ambiente cálido en CÃ¡diz

Este miércoles en Cádiz amanece con un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas se acercarán a los 22 grados y la sensación térmica podría alcanzar los 33, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. Con una brisa suave del sureste, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, aunque se espera que ocasionalmente sople con rachas de hasta 30 km/h, por lo que se recomienda estar atentos.

Por la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado y las temperaturas máximas llegarán a los 31 grados. La humedad será moderada, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin lluvias, ya que no se prevé ningún chubasco a lo largo del día. Con casi 12 horas de luz desde la salida del sol a las 08:13 hasta su ocaso a las 20:20, será un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de Cádiz.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar del aire libre. Con temperaturas que comenzarán en torno a los 21°C, se espera que el viento sople suavemente del noreste, manteniendo un agradable frescor.

A medida que avance el día, el sol irá tomando protagonismo y la temperatura alcanzará un máximo de 34°C por la tarde. Para disfrutar de esta hermosa jornada, es recomendable vestir ropa ligera y llevar una botella de agua, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más cálidas.

Cielo despejado y ambiente cálido en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la tranquilidad del día en Málaga, con temperaturas frescas que rondan los 21 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, mientras el viento del sureste se mantiene en suaves ráfagas de hasta 15 km/h.

Con el paso de las horas, aunque no se prevén lluvias, la sensación será cálida y húmeda, especialmente en horas centrales, con una humedad que podría llegar al 75%. Se recomienda refrescarse y llevar agua para afrontar el calor, disfrutando así de una jornada primaveral pero con un toque de precaución.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

Durante la mañana, los cielos se presentan despejados y el ambiente es agradable, con temperaturas que rondan los 18 grados. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 34 grados. La brisa suave de unos 5 km/h aportará un toque de frescura.

Por la tarde, habrá un ligero descenso en la temperatura, pero seguirá siendo placentero. Recuerden llevar ropa ligera y protector solar, ya que el sol estará en su punto más alto. Disfruten de un café al aire libre y aprovechen este maravilloso día en Granada.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de un inicio de jornada fresquito, con temperaturas que rondan los 21°C. A medida que avanza el día, el calor se intensificará y alcanzará los 30°C por la tarde, con un suave viento del sureste soplando a 15 km/h, que aportará un toque agradable al ambiente.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es recomendable aprovechar la mañana, ya que no se prevén lluvias. Sin embargo, al caer la tarde y la noche, las temperaturas descenderán a los 24°C, ofreciendo un contraste refrescante ideal para una velada placentera.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en Campiña sevillana con una temperatura máxima de 38 ºC.