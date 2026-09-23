Las condiciones en toda la provincia de Barcelona para hoy, 23 de septiembre de 2026, se presentan con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios y se espera un viento flojo que variará a sur, intensificándose moderadamente por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de septiembre

Barcelona: cielo despejado con brisa fresca

El tiempo en Barcelona se presenta excepcionalmente agradable, con un cielo pintado de suaves tonos que se despereza lento en la madrugada. Con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 29 grados, el ambiente será cálido, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 29 grados, especialmente al mediodía. La brisa, proveniente del sureste, soplará a unos 10 km/h, aportando un toque fresco y vivificante. Se anticipa un día sin riesgo de lluvia, permitiendo que el sol brille durante las horas de luz, que abarcarán desde la salida a las 07:39 hasta la caída del sol a las 19:46.

Ya por la tarde, el sol continuará cortejando a los barceloneses con su luz. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, rondando el 25%, por lo que el ambiente no resultará pesado. Las temperaturas irán descendiendo progresivamente hacia la noche, donde se prevé que se establezcan en torno a los 21 grados. En este hermoso día, ideal para disfrutar de un paseo marítimo o una tarde en los parques, cada rincón de la ciudad brillará con la calidez del sol y la frescura de la brisa.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes pesadas y viento fuerte

En L’ Hospitalet de Llobregat, el día se presenta con un aire tenso, anticipando la llegada de fenómenos que alterarán la cotidianidad. Los cielos, cubiertos y pesados, parecen presagiar un tiempo agitado, mientras que el viento sopla con fuerza, llevando consigo la promesa de un clima cambiante.

A medida que avanza la jornada, la mañana se mantendrá relativamente tranquila, con temperaturas suaves que alcanzan hasta 29°C. No obstante, por la tarde, la situación se tornará más adversa. Se prevén vientos de hasta 45 km/h y una humedad que podría resultar sofocante, alcanzando hasta el 80%. Es recomendable tener a mano un paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender drásticamente.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 18°C, mientras la sensación térmica se siente ligeramente más cálida. Durante la mañana, la temperatura irá ascendiendo lentamente hasta alcanzar los 19°C, con una humedad que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Se espera un ligero viento de 10 km/h del sureste, lo que aportará un toque agradable a la jornada.

A medida que avance la tarde, el cielo se despejará y la temperatura alcanzará un cómodo máxima de 29°C. Con 12 horas de luz desde el amanecer hasta el atardecer, parece un día ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo, debemos estar atentos a las ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 30 km/h. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un agradable día de sol en esta vibrante ciudad costera.

Cielo algo nuboso y ambiente cálido en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo algo nuboso por la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar del día. Es posible que en algunos momentos se sienta un leve viento, pero no afecta la tranquilidad general de la jornada.

Este es un día ideal para pasear, disfrutar de las actividades al aire libre o simplemente relajarse en una terraza. El ambiente será propicio para compartir buenos momentos con amigos o familiares, aprovechando la temperatura y la suave brisa.