Un día marcado por la estabilidad en toda la provincia, con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas que descienden en el valle del Ebro, mientras que en otros lugares permanecen sin cambios. El viento soplará flojo, con intervalos moderados en el bajo Ebro al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor agradable

El cielo se dibuja despejado en Zaragoza, donde esta jornada brindará momentos agradables bajo el sol que hará su aparición a las 07:52. Con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 33 grados, la mañana se presenta fresca, perfecta para disfrutar de un café al aire libre. Aunque el viento soplará suavemente desde el sur a unos 10 km/h, la sensación será bastante agradable, alejada del calor agobiante gracias a la baja probabilidad de lluvia.

Ya por la tarde, el cielo se tornará un poco más activo, aunque sin esperar sorpresas en forma de precipitaciones. La temperatura alcanzará su pico a medida que el sol se eleva, creando un ambiente cálido, aunque la humedad se mantendrá en niveles manejables. La puesta del sol, que se prevé para las 19:59, será el broche de oro a un día en el que solo unos ligeros susurros de viento recordarán la serenidad que ha envuelto a Zaragoza.

Calatayud: nubes oscuras y viento fuerte

El viento sopla con fuerza en Calatayud, creando un ambiente inusual que invita a estar alerta. Las nubes oscuras se ciernen sobre la localidad, presagiando cambios en el tiempo que pueden alterar la rutina de los vecinos.

A primera hora, el panorama es gris y fresco, con temperaturas que apenas alcanzan los 12°C. A medida que avance el día, el mercurio subirá hasta los 32°C, pero eso vendrá acompañado de ráfagas de viento que superarán los 65 km/h y una humedad que podría sentirse agobiante. Con la posibilidad de lluvia, es aconsejable no olvidar el paraguas y prepararse para un día impredecible.

Tarazona: cielo ligeramente nublado y suave aire

El tiempo se presenta estable, con un cielo ligeramente nublado por la mañana y algunas nubes más durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable a lo largo del día. Aunque hay leves posibilidades de lluvia, no se anticipan sorpresas; el viento será suave.

Una jornada perfecta para disfrutar de un paseo por los alrededores, ideal para realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en alguna terraza. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar cada momento en esta bonita jornada.