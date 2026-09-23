Precio de la gasolina hoy 23 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Localiza dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid hoy miércoles
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El precio de la gasolina sigue preocupando a muchos conductores que ven como lo que se paga por llenar el depósito no parece dar tregua. Puede que actualmente haya una rebaja de 5 céntimos el litro de gasolina, pero lo cierto es que desde hace meses, parece que nos hemos acostumbrado a hacer una consulta constante de dónde nos puede salir más barato repostar y más en ciudades como Madrid donde podemos encontrar grandes diferencias entre por ejemplo lo que se paga en la capital y lo que se paga en municipios cercanos.
De este modo, y si tienes que coger hoy el coche, es importante saber dónde repostas y para ello, nada como hacer consulta a partir de los datos que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que están siempre actualizados y que son aquellos que aportan las gasolineras. Conozcamos entonces a continuación, cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de septiembre y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 23 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina hoy en Madrid ya se ha establecido para la primera hora, y según el Geoportal estas son las estaciones de servicio y gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.780 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.789 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.799 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.799 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.799 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.899 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.939 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.983 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l.
- Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 2.009 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 2.009 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l.
- Galp. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 2.019 €/l.
Diésel
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.789 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.789 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.791 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.797 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.797 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.799 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.807 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde repostar hoy miércoles más barato, pero si deseas hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo, para una ubicación más precisa y detallada.