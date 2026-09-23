Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 23 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Localiza dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid hoy miércoles

Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina

Trucos para ahorrar gasolina al conducir un coche

precio gasolina 23 septiembre Madrid
Blanca Espada

El precio de la gasolina sigue preocupando a muchos conductores que ven como lo que se paga por llenar el depósito no parece dar tregua. Puede que actualmente haya una rebaja de 5 céntimos el litro de gasolina, pero lo cierto es que desde hace meses, parece que nos hemos acostumbrado a hacer una consulta constante de dónde nos puede salir más barato repostar y más en ciudades como Madrid donde podemos encontrar grandes diferencias entre por ejemplo lo que se paga en la capital y lo que se paga en municipios cercanos.

De este modo, y si tienes que coger hoy el coche, es importante saber dónde repostas y para ello, nada como hacer consulta a partir de los datos que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que están siempre actualizados y que son aquellos que aportan las gasolineras. Conozcamos entonces a continuación, cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de septiembre y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 23 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El precio de la gasolina hoy en Madrid ya se ha establecido para la primera hora, y según el Geoportal estas son las estaciones de servicio y gasolineras más baratas:

Gasolina 95

  • Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l.
  • T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l.
  • Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l.
  • Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l.
  • Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.780 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l.
  • Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.789 €/l.
  • Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.789 €/l.
  • Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.789 €/l.
  • Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.789 €/l.
  • Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.
  • Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.799 €/l.
  • Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.799 €/l.
  • Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l.
  • Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l.
  • Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l.
  • Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.899 €/l.
  • Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l.
  • Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.939 €/l.
  • Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l.
  • Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l.
  • Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l.
  • E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l.
  • Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.983 €/l.
  • BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l.
  • Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l.
  • Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l.
  • Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l.
  • BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l.
  • Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l.
  • Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.
  • Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l.
  • Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l.
  • BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 2.009 €/l.
  • Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 2.009 €/l.
  • Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l.
  • Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l.
  • Galp. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 2.019 €/l.

Diésel

  • Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
  • Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l.
  • Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.779 €/l.
  • Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.789 €/l.
  • Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l.
  • Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.789 €/l.
  • Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.791 €/l.
  • Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.797 €/l.
  • Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.797 €/l.
  • T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l.
  • Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l.
  • T9. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.799 €/l.
  • Ballenoil. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.799 €/l.
  • Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.799 €/l.
  • Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.799 €/l.
  • Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.799 €/l.
  • Shell. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.807 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde repostar hoy miércoles más barato, pero si deseas hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo, para una ubicación más precisa y detallada.

precio gasolina 23 septiembre Madrid
Mapa de Madrid en el Geoportal. (Foto: Geoportal.gasolineras.es)

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