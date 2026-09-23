El precio de la gasolina sigue preocupando a muchos conductores que ven como lo que se paga por llenar el depósito no parece dar tregua. Puede que actualmente haya una rebaja de 5 céntimos el litro de gasolina, pero lo cierto es que desde hace meses, parece que nos hemos acostumbrado a hacer una consulta constante de dónde nos puede salir más barato repostar y más en ciudades como Madrid donde podemos encontrar grandes diferencias entre por ejemplo lo que se paga en la capital y lo que se paga en municipios cercanos.

De este modo, y si tienes que coger hoy el coche, es importante saber dónde repostas y para ello, nada como hacer consulta a partir de los datos que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que están siempre actualizados y que son aquellos que aportan las gasolineras. Conozcamos entonces a continuación, cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de septiembre y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 23 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El precio de la gasolina hoy en Madrid ya se ha establecido para la primera hora, y según el Geoportal estas son las estaciones de servicio y gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.780 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.799 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.899 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.983 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 2.009 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 2.009 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Galp. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 2.019 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.789 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.791 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.797 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.797 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.799 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Petroprix . Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: . Shell. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.807 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde repostar hoy miércoles más barato, pero si deseas hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo, para una ubicación más precisa y detallada.