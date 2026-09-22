Un detector de metales aficionado descubre el mayor tesoro de la era vikinga en Finlandia: las joyas y monedas de plata pesan casi 4,5 kilogramos

Un hallazgo realizado con un detector de metales ha sacado a la luz en Finlandia un tesoro de plata de dimensiones excepcionales.

Miles de monedas y varias piezas de joyería permanecían enterradas cerca de Sysmä, en dos depósitos separados. El conjunto pesa alrededor de 4,5 kilogramos.

Los objetos, que datan aproximadamente de los años 1000 a 1050, proceden de distintas regiones, entre ellas la actual Alemania, Suecia y Gran Bretaña, además del mundo islámico.

Finlandia descubre un tesoro vikingo de casi 4,5 kilos de plata

El descubrimiento tuvo lugar el 3 de septiembre, cuando el aficionado Kalle Lappinen localizó una concentración de objetos metálicos cerca de la localidad de Sysmä, en la región de Päijät-Häme. Al día siguiente, arqueólogos del Museo de Lahti inspeccionaron el lugar y recuperaron los materiales bajo la dirección del arqueólogo Esko Tikkala.

Los objetos aparecieron enterrados a unos 45 centímetros de profundidad, entre piedras y en dos puntos situados a unos 12 metros de distancia. Cada depósito estaba dentro de un recipiente elaborado con corteza de abedul. El contenido incluye miles de monedas de plata, un fragmento de plata utilizado como medio de pago, parte de un brazalete, un candelero, etc.

El Museo de Lahti considera que se trata del mayor depósito de monedas de la Edad del Hierro tardía conocido hasta ahora en Finlandia. El hallazgo supera al descubierto en Nousiainen en 1895, que reunía unas 1.700 monedas y otros objetos con un peso conjunto de unos 2,2 kilogramos.

Los especialistas todavía no han limpiado, separado ni contado las piezas de Sysmä, por lo que la cifra exacta de monedas sigue pendiente de determinar.

¿De dónde proceden las monedas del tesoro vikingo de Finlandia?

Los primeros análisis apuntan a que parte de las monedas y objetos puede situarse entre los años 1000 y 1050. Su procedencia también refleja la amplitud de las redes comerciales de la época: se han identificado piezas vinculadas con territorios que hoy corresponden a Alemania, Suecia y Gran Bretaña, además de dírhams acuñados en el mundo islámico.

La presencia de plata fragmentada resulta especialmente relevante. El llamado «hack silver» podía cortarse en porciones y utilizarse como forma de pago según su peso. El conjunto, por tanto, no está formado únicamente por monedas, sino también por plata destinada a transacciones y objetos personales.

¿Lo enterraron realmente los vikingos?

La denominación «Edad Vikinga» se refiere aquí al periodo histórico al que pertenecen los materiales, no demuestra que el tesoro fuera enterrado por vikingos.

El arqueólogo Esko Tikkala del Museo Lahti explicó a Live Science que Finlandia no formaba parte política o cultural de la Escandinavia vikinga del mismo modo que los territorios de las actuales Suecia, Noruega y Dinamarca.

La investigación continúa. Los arqueólogos estudiarán primero el lugar y su entorno, mientras que especialistas en numismática deberán identificar las monedas, establecer su cronología y precisar sus lugares de origen.

Este impresionante hallazgo es el mayor depósito de monedas de la Edad del Hierro tardía localizado hasta ahora en Finlandia. Su estudio permitirá conocer mejor las rutas comerciales, los intercambios y la circulación de plata en la región durante la época.