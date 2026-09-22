Estupor entre los científicos: el ADN de dos momias chilenas demuestra que los colonos europeos llevaron la viruela a América

El análisis de ADN en momias antiguas sirve para descubrir cómo era la vida hace siglos, pero también es fundamental para seguir los pasos de las enfermedades que cambiaron el mundo.

Por ejemplo, la recuperación de ADN en dos cuerpos momificados del norte de Chile ha permitido identificar los primeros genomas de viruela en América. Es decir, una prueba del origen de una enfermedad traída de Europa y que provocó una mortalidad enorme entre los pueblos indígenas.

En este caso, los restos pertenecían a dos personas que vivieron aproximadamente entre 1492 y 1631, un periodo que abarca desde el final de la época incaica hasta los primeros compases de la colonización. La investigación ya se publicado en la revista Science y es una evidencia genética de algo que ya conocíamos por testimonios históricos.

Dos momias de Chile conservaban en el ADN genomas de la viruela europea

El equipo examinó 13 muestras óseas procedentes del yacimiento Camarones 9, situado en el norte de Chile. Lo sorprendente es que durante el análisis identificó ADN del virus de la viruela (Variola virus) en dos momias de una comunidad local.

Más allá de la presencia del patógeno, los dos genomas virales reconstruidos eran casi idénticos, una coincidencia que indica que ambas personas pudieron contagiarse durante un mismo brote o a partir de la misma cepa que circulaba por la zona.

Ahora, los investigadores han denominado CAM9 a este linaje, que constituye el testimonio genético de viruela más antiguo recuperado en América. De hecho, hasta este trabajo no se disponía de genomas antiguos del virus que permitieran comprobar directamente la relación entre las epidemias americanas y las cepas europeas.

Además, las momias se han datado entre 1492 y y 1631, lo que encaja con el periodo en el que la viruela se expandió entre las comunidades europeas con la llegada del Imperio Español.

La prueba científica de que la viruela llegó a América por contacto con Europa

Al comparar el ADN encontrado en Chile con genomas antiguos y modernos de la viruela, los autores situaron CAM9 después de las primeras cepas medievales europeas, pero antes de la aparición de los linajes modernos de Variola virus.

En concreto, sus cálculos apuntan a que esta rama se separó alrededor de 1296, varios siglos antes de que los dos individuos fueran enterrados.

Esto significa que el virus no pertenecía a un linaje americano independiente y anterior al contacto, sino a una rama relacionada con las cepas que circulaban en Europa antes de la colonización.

Para los científicos, esta conexión es la evidencia molecular directa de que la enfermedad fue introducida en América durante la expansión europea.

Lo cierto es que esto ya estaba documentado a nivel histórico, pero sin este aporte científico era imposible determinar con precisión la identidad genética de los virus responsables.

Cómo influyó el colonialismo en América en la expansión del virus de la viruela

Con las momias los científicos no se han limitado a saber cómo se produjo la expansión, sino que han identificado los momentos más relevantes del proceso.

Por ejemplo, hubo una evolución constante de inactivación de genes hasta finales del siglo XVI, seguido de un periodo en el que ese proceso se frenó. Paralelamente, la velocidad de sustitución genética también habría disminuido durante los siglos XVII y XVIII.

La razón más posible es que el virus pudo alcanzar una configuración especialmente eficaz para transmitirse entre seres humanos. La existencia de grandes poblaciones sin inmunidad previa habría facilitado su expansión sin que necesitara acumular tantas modificaciones para seguir circulando.

Más tarde, la velocidad evolutiva volvió a aumentar, aproximadamente cuando la vacunación comenzó a extenderse desde finales del siglo XVIII.