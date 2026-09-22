Catedral de Huesca: historia, arte y legado de uno de los grandes templos medievales de Aragón

Hay lugares que exigen una mirada lenta, de esas que se detienen a observar cómo la piedra guarda la memoria de los siglos. La catedral de Huesca es uno de esos rincones donde el tiempo no se limita a pasar, sino que se acumula en cada moldura, en el desgaste de los peldaños y en la penumbra de unas naves que llevan más de setecientos años vigilando el trazado medieval de la ciudad. Alzar la vista ante su fachada principal es entender de golpe la transición entre dos mundos artísticos que rara vez conviven con tanta honestidad: la solidez sobria del románico que se despide y la osadía gótica que irrumpe buscando la luz. Aquí te contamos más detalles sobre su historia, cómo se construyó, analizamos un poco su arquitectura, etc.

La historia de la Catedral de Huesca

No hablamos de un proyecto concebido de la noche a la mañana, sino de una obra lenta, sostenida por generaciones de maestros de obra que adaptaron los planos iniciales según soplaba el viento de las crisis económicas o las bonanzas reales. Ese pulso pausado explica por qué el templo respira una autenticidad extraña, alejada de la perfección fría de los monumentos levantados en un único impulso.

Los avatares constructivos se prolongaron durante siglos, obligando a los cabildos catedralicios a gestionar presupuestos ajustados y a contar con cuadrillas de canteros itinerantes que dejaban su marca secreta en los sillares.

Del antiguo emplazamiento musulmán al templo cristiano

El templo fue levantado sobre los restos de la antigua mezquita mayor, un gesto de afirmación cristiana muy común tras la conquista de Pedro I a finales del siglo XI, consolidando un cambio de hegemonía que transformó por completo el urbanismo y la espiritualidad del lugar. De aquella etapa islámica apenas restan trazas soterradas o elementos reaprovechados, pero la propia planta del edificio heredó la vocación de centralidad que ya tenía el solar en la medina andalusí.

Con el avance de la Reconquista, la urbe necesitaba un símbolo monumental a la altura de su nuevo rango político y religioso, lo que propició que la fábrica actual comenzara a tomar forma real avanzado el siglo XIII, bajo el impulso de Jaime I el Conquistador. De esta forma comenzó una nueva etapa y un empuje importante para el templo.

La arquitectura gótica y sus principales características

Una vez dentro, la altura de la nave central impone un silencio distinto. La luz entra filtrada por vanos estilizados, recortando las siluetas de los pilares fasciculados que se elevan con una esbeltez calculada para desviar la atención del suelo hacia el cielo. El maestro constructor buscaba esa verticalidad liberadora, típica del gótico pleno, pero sin renunciar a la robustez que el terreno y la tradición aragonesa reclamaban.

El acceso principal ya anticipa esta vocación constructiva: una portada organizada en torno a un apostolado monumental que esculpe en la piedra arenisca rostros de una humanidad sorprendente, con pliegues en las túnicas que caen con un peso verosímil muy alejado de la rigidez esquemática del románico puro.

Las obras de arte y el patrimonio de la catedral

Caminar por el interior es recorrer un museo vivo donde cada capilla lateral cuenta una intrahistoria de mecenazgos nobiliarios, familias influyentes que compraban su memoria eterna a cambio de financiar altares, bóvedas y enterramientos privilegiados.

Entre todos los tesoros que esconde este espacio, el retablo mayor ocupa un lugar indiscutible. Obra maestra absoluta del renacimiento aragonés, su ejecución lleva la firma de Damián Forment, un escultor que entendió el alabastro como si fuera cera blanda. Tallado entre 1520 y 1533, este inmenso relieve blanco narra la Pasión de Cristo con un dramatismo medido, donde los volúmenes, los escorzos de los cuerpos y los detalles de las vestiduras alcanzan un virtuosismo técnico difícil de igualar en la península.

El papel de la catedral en la historia de Aragón

Más allá de su valor plástico, la torre campanario, empezada a diseñar en época gótica y rematada con un cuerpo octogonal ya plenamente renacentista, ha actuado históricamente como el faro pétreo del Alto Aragón, un punto de referencia que orientaba al caminante y marcaba el latido civil de la comunidad.

Visitar este conjunto no consiste únicamente en tachar un hito monumental de una guía turística, sino en aceptar la invitación de un edificio que ha sobrevivido a guerras, remodelaciones desafortunadas y al paso implacable de los siglos manteniendo una dignidad intacta. Es un recordatorio físico de cómo el arte medieval supo conjugar la fe, el poder y la técnica para legarnos un espacio que sigue contándonos exactamente quiénes fuimos y de dónde venimos.