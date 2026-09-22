Tamara Gorro reaparece en televisión y habla entre lágrimas de su bache de salud: «Tengo miedo»
Tamara Gorro desvela qué ha estado haciendo durante sus meses alejada de la vida pública: «Naturaleza, médicos y meditación»
Tamara Gorro vuelve a las redes tras pasar por quirófano y deja claro que su recuperación no ha terminado: «Tengo días mejores y peores»
Después de varios meses alejada del foco mediático, Tamara Gorro ha regresado a la televisión este lunes, 21 de septiembre. Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, de la mano de Y ahora Sonsoles, el programa donde participa habitualmente como colaboradora. Ha sido allí donde, a través de una sincera entrevista, ha hablado, como hasta ahora no había hecho, sobre su verdadero estado de salud.
«De repente la vida te para. Yo creo que todos pasamos momentos muy complicados en todos los aspectos, pero cuando la salud te dice: ‘Hasta aquí’ se acabó. La vida te para», comenzaba a explicar en riguroso directo. Añadía que, afortunadamente y, al mismo tiempo, desgraciadamente, era la primera vez que vivía una situación similar y que, por ello, no se ha atrevido a compartir su diagnóstico médico.
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«Yo tengo una comunidad en mi Instagram que yo sí la quiero de verdad. Entonces, yo avisé de que no estaba bien. Yo publiqué una fotografía en la cama de un hospital el 9 de julio, pero yo llevo desde marzo con pruebas. Y ahí es cuando digo que tengo que parar. Pero no quiero decir lo que me pasa, porque yo tengo dos personas chiquititas que proteger. Una ya es mayor y yo no quiero que escuche ciertas palabras. Y yo no tengo la obligación de contar a nadie nada. A nadie le importa», sentenciaba.
Visiblemente afectada, y sin poder evitar las lágrimas, Tamara aseguraba que sus hijos lo habían pasado muy mal. «Mi hija está muy tocada. He visto a los dos pasarlo muy mal. Y tengo miedo. Claro que tengo miedo. […] No es solo no contar lo que me pasa, es protegerme a mí misma. . No tengo por qué contárselo al mundo entero. Hay gente muy mala que va a hacerme daño a mí y a mis hijos. Y no quiero. Estoy en todo mi derecho», decía.
En cuanto a su salud mental, Tamara también se ha sincerado y ha señalado que si dijera que psicológicamente está bien, mentiría. «No lo estoy, pero estoy muy trabajada. Por eso doy gracias cuando pasé lo que pasé (una depresión). Aprendes con profesionales y lo gestionas. Yo quiero volver. ¿Preparada y con ganas? Pues bueno, a lo mejor estaría tirada, ¿para qué te voy a engañar? Pero es que, chica, tienes que arrancar», comentaba.
Para terminar, Tamara Gorro también ha aprovechado su regreso a la televisión para pronunciarse sobre la polémica de su novio, Cayetano Rivera, con su hermano Francisco. «Me habéis metido en todos los saraos. […] Yo estoy saturada. A mí, déjenme en paz. Yo no tengo nada que ver en todo esto», concluía.