Salen a la luz las posibles causas de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford: sobredosis y paro cardíaco

La industria de la moda está de luto tras conocerse el triste fallecimiento de Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford. El joven tenía 27 años y, tal y como ha trascendido, murió el pasado 20 de septiembre mientras se encontraba ingresado en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Apenas unas horas después de hacerse pública la noticia, un conocido portal estadounidense ha revelado nuevos detalles sobre la que podría ser la causa de su muerte, hasta ahora rodeada de incógnitas.

Siguiendo dichas líneas, la Policía de Santa Mónica recibió una llamada de alerta por una persona que estaba sufriendo un paro cardíaco a las 09:35 horas, justo la franja horaria en la que Presley falleció. Al mismo tiempo, los servicios de emergencia también acudieron a asistir una sobredosis en esa misma dirección. Por lo que todo apunta a que podría haber fallecido tras sufrir una sobredosis fatal y, posteriormente, un paro cardíaco. No obstante, cabe destacar que, por el momento, no se ha compartido públicamente el informe del médico forense, por lo que no existe una causa oficial como tal. Aun así, se espera que en las próximas horas se pueda conocer.

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Presley Gerber nunca tuvo reparo en hablar abiertamente sobre sus problemas con las adicciones y la salud mental. En una entrevista concedida al podcast Studio 22, confesó que había tenido «problemas de salud mental, depresión y algunas otras cosas que vienen con ellos». Por otro lado, también reveló que había sido adicto a los opiáceos y que, para poder terminar con dicha dependencia, recurrió a un tratamiento con ibogaína. En ese momento, Cindy Crawford le mostró su apoyo públicamente, definiéndolo como «un guerrero», así como su hermana, Kaia, reconoció que estaba muy orgullosa de él.

Los compañeros de profesión de Presley Gerber lloran su muerte

El portavoz de la familia de Presley Gerber compartió un comunicado para confirmar el triste fallecimiento del joven y pedir «privacidad y respeto para todos sus miembros en estos momentos tan difíciles y dolorosos». No obstante, eso no impidió que las redes sociales se llenaran enseguida de fotografías, recuerdos y mensajes de cariño hacia el modelo. De hecho, han sido muchos los rostros conocidos que han querido expresar sus máximas condolencias a la familia.

«Estoy completamente desconsolada. Todavía no puedo creer que esto sea real. Presley, eras un alma preciosa. Tan dulce, sensible, amable y auténtico. Te quería muchísimo y te voy a echar mucho de menos, más de lo que las palabras puedan expresar», escribía Paris Hilton en su perfil oficial de Instagram.

A la socialité se sumó Brooklyn Beckham, quien también quiso rendir homenaje al fallecido compartiendo una fotografía de ambos. «Presley, eras la persona más amable y te vamos a echar muchísimo de menos. Te queremos», escribía. Por último, Brody Jenner, el hermano mayor de Kendall y Kylie Jenner, y Lottie Moss, la hermana de Kate Moss, también se han pronunciado ante lo ocurrido.