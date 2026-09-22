La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: estas son las obras y reformas que puedes hacer en casa sin licencia ni autorización de los vecinos

La Ley de Propiedad Horizontal también hace mención a las obras que les están permitidas a los propietarios o inquilinos que forman parte de una comunidad. Estos también podrán acogerse a la norma para realizar unos cambios en la vivienda para los que no necesitarán contar con la autorización del resto de personas que vivan dentro de la finca. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las obras y cambios en el inmueble que les están permitidos a los vecinos.

La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal también hace mención a las obras que les están permitidas a los inquilinos y propietarios que forman parte dentro de una comunidad. Esto está especificado en el artículo 7.1, que deja claro que «el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio».

Además, estos vecinos tampoco podrán cambiar «su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudicar los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad». «En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y, si advierte la necesidad de reparaciones urgentes, deberá comunicarlo sin dilación al administrador», dice este punto de la Ley de Propiedad Horizontal.

Las obras que se pueden hacer sin autorización

La Ley de Propiedad Horizontal también establece las obras que se podrán realizar dentro de una comunidad sin obtener la licencia o sin la aprobación del resto de vecinos. Estos son pequeños cambios dentro de una vivienda que no afectarán a la estructura del edificio y sólo al inmueble. Así que el propietario tendrá capacidad de decidir siempre que realice obras más pequeñas dentro de la vivienda.

Una de ellas será pintar las paredes, algo muy habitual en un edificio con el paso del tiempo. Incluso muchos son los vecinos que tiran de manitas y llevan a cabo esta acción en las viviendas de toda España. Esto también atañe a la reparación de averías o humedades que puedan salir dentro de un inmueble y que pueden suponer un grave problema para las personas que vivan dentro de el.

Otras tareas, como cambiar el suelo de la vivienda, tampoco necesitarán de aprobación del resto de la finca. Cambiar puertas o aplicar cambios en los baños también será una acción que se podrá realizar sin ningún tipo de licencia. La renovación de instalaciones de gas, agua o electricidad también se podrá realizar sin tener el OK del resto de los vecinos que forman parte de una comunidad y que estarán representados por el presidente de la misma.

Estas son las actividades que se podrán realizar sin el consentimiento de los otros miembros de la comunidad: